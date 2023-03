Milena Smit desvela que abortó a los 19 años: "Quise poder elegir sobre mi cuerpo"

Desde su papel de Mila en la película No matarás de 2020, cuando tenía 24 años, la carrera de Milena Smit no ha cesado de ir hacia arriba. En este tiempo, no solo ha trabajado con Pedro Almodóvar, sino que ya acumula dos nominaciones al Goya y, ahora, protagoniza su primera película de terror, Tin & Tina.

Por dicha película, dirigida por Rubin Stein y cuya acción transcurre en la España de 1981, la actriz y modelo ha concedido una entrevista con El País Semanal en la que ha reconocido un importante nexo entre su personaje en esta nueva cinta, que se llama Lola, y ella misma: ambas son mujeres jóvenes que han vivido un aborto.

"Lola, en Tin & Tina, sufre un aborto, y hoy en día se está intentando cambiar una serie de normas referidas al mismo, algo que para mí es descabellado", ha comenzado confesando Milena, que ha continuación ha añadido: "Yo he sufrido un aborto provocado, porque me quedé embarazada con 19 años".

La intérprete alicantina ha aprovechado la ocasión para explicar su postura acerca del tema, sobre todo cuando se trata de alguien tan joven como lo era ella. "Quise poder elegir sobre mi cuerpo y decidir sobre mi futuro", ha puntualizado.

"A lo mejor el día de mañana, ya sea en pareja, con otra mujer o con un hombre, o sola, cuando yo sienta que estoy preparada para dar ese tiempo, ese espacio y esos valores a una persona, lo haga. Pero yo, con 19 años, era una niña que no tenía ni idea de cómo enfrentarme a aquello", ha explicado Smit.

Por eso mismo la actriz se decantó por el personaje de Lola, quien tras vivir el aborto decide acoger a los dos mellizos del título para intentar, de alguna manera recuperar también la fe: "Antes de mirar el tipo de película que es, más de autor o más comercial, y además de la historia, lo primero que me fijo es en saber a qué se está enfrentando ese personaje y por qué está luchando".

Porque, de hecho, ha terminado afirmando que quiere utilizar tanto su carrera y sus papeles como sus redes sociales para defender las causas que le importan. "Ahora tengo el altavoz de mi trabajo, pero ya cuando era más desconocida utilizaba mis redes para reivindicar temas como el feminismo o la salud mental", ha finalizado.