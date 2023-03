Los concursantes de Supervivientes continúan viviendo su aventura extrema, durmiendo a la intemperie, enfrentándose a los insectos, buscando su comida, pescando... Sin embargo, realizando estas tareas hay que tener cuidado, pues algunos de los utensilios pueden ser peligrosos, y Bosco Martínez-Bordiú lo sabe de primera mano.

Según mostraron este martes en Supervivientes: Tierra de nadie, programa presentado por Carlos Sobera, el sobrino de Pocholo estaba intentando desenredar el hilo de pescar y, para ello, utilizó el machete, con tan mala suerte que se cortó el dedo.

"Le falta un cacho del dedo", contó Sergio Garrido, que estaba explicándole a sus compañeras que Bosco se había cercenado "medio dedo" con el machete. "Está intentando buscar el trozo de carne para que le cosas", le dijo Raquel Arias a Raquel Mosquera.

"Estoy buscando el cacho de dedo, pero no lo encuentro", añadió el paparazzi mientras buscaba por la arena. Entonces, Martínez-Bordiú se acercó a ellas con el dedo vendado para explicar lo sucedido, pues se había cortado una parte del dedo y la uña.

"Ha sonado clack y digo 'oh, me he cortado el dedo, tío, qué pereza'", narró el afectado y, después, hablando a cámara, contó lo sucedido entre risas. "He visto una parte del dedo que no me gustaba y he decidido cortármela".