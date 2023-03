Cristina Arroyo: "La cultura es un derecho que dignifica a la persona y normaliza su plena inclusión en la sociedad"

Personas migrantes, sin hogar, con adicciones o en situación de pobreza son solo algunos de los colectivos que tienen en común la falta de acceso a la cultura. Un punto que también comparten muchas personas con discapacidad. Acerca Cultura es un programa para garantizar el derecho de acceso a la cultura a todas estas personas, incluidas las que tienen una discapacidad: intelectual, de movilidad, auditiva, visual, de desarrollo.

El objetivo es garantizar y normalizar el acceso a la cultura. "Lograr su plena inclusión en la sociedad a través de la cultura y para conseguirlo tejemos una red de entidades culturales –públicas y privadas– y sociales para que estas personas ejerzan su derecho, lo cual nos beneficia a todos como sociedad y nos enriquece porque la diversidad solo puede provocar espacios y comunidades más inclusivas y abiertas", explica Cristina Arroyo, coordinadora de Acerca Cultura Madrid.

Acerca Cultura nació en Barcelona en 2006. Está presente en Cataluña y en las Islas Baleares. A Madrid llegó el verano de 2022. Lo ideal sería que el programa se replicara en todas las comunidades autónomas porque en todas resulta necesario. En Acerca Cultura no diseñan ni desarrollan actividades, su papel es mediar para que las entidades culturales faciliten el acceso a la cultura. A su vez hay muchas entidades sociales trabajando con personas con discapacidad –en el caso que nos ocupa en este artículo– que entienden que sin el acceso a la cultura, la inclusión y la integración completa no es posible.

Imagen de la presentación de Acerca Cultura en Madrid. Cedida por Acerca Cultura Madrid

"En relación a las personas con discapacidad, siguen existiendo barreras para que puedan disfrutar y participar en distintos espacios, incluyendo los culturales, de manera normalizada", cuenta Cristina. "Quizás se ha venido trabajando más en las barreras físicas para eliminarlas, pero hay otras barreras que tienen que ver con las capacidades cognitivas y sensoriales que quizás no son tan evidentes. Existen ya muchas herramientas para hacer accesibles no solo los espacios sino también los contenidos, desde la lectura fácil hasta la audiodescripción, pasando por el bucle magnético o las sesiones relajadas", añade Cristina. "Acceder a la cultura no es solo acceder físicamente a los espacios, sino disfrutar y participar de las propuestas sintiéndose parte de ellas".

Cristina reconoce que hay lugares que ofrecen descuentos a determinados colectivos, como las personas con discapacidad, y realizan programas inclusivos, pero son pocos los que consiguen alcanzar el objetivo de llegar a un público diverso que se convierta en habitual.

En Acerca Cultura creen que la cultura es una de las herramientas más potentes que existen de transformación de las sociedades, por ello hay que garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, lo que implica también respetar su derecho a decidir en qué actividades quieren hacerlo.

Este programa está abierto a cualquier entidad social y cultural, con independencia de la disciplina artística. Como mediador entre los ámbitos social y cultural crea un espacio de encuentro que garantice el acceso a la cultura. "Los equipamientos culturales –teatros, museos, festivales, conciertos, musicales, sitios y monumentos, etc.– que se adhieren al programa ponen su programación y horarios a disposición de entidades sociales a un precio simbólico, se elimina la barrera económica reduciendo las entradas a un máximo de tres euros. Las entidades culturales se comprometen además a reservar un 2% del aforo de sus actividades a los colectivos con los que trabaja el programa", explica Cristina.

A su vez las entidades sociales tienen derecho a escoger las experiencias culturales que se ajusten mejor a las necesidades y preferencias de las personas con discapacidad con las que trabajan. Cuando la entidad social elige una actividad, la reserva y a través de la plataforma hace llegar a la entidad cultural las necesidades específicas de las personas que van a asistir para que la entidad cultural pueda adaptarse a ellas a nivel físico, sensorial y cognitivo. Cuando una entidad cultural se une a la red recibe una formación sobre inclusión para poder garantizar esta adaptación.

Las experiencias culturales tienen un poder transformador sobre cualquier persona

Cristina explica que actualmente en la Comunidad de Madrid hay 99 entidades sociales adscritas al programa que pueden disfrutar de obras de teatro en el Centro Dramático Nacional; visitas comentadas a exposiciones en el CaixaForum, Museo ICO y Fundación Telefónica; conciertos en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y visitas comentadas al edificio del Círculo de Bellas Artes.

"No nos cansaremos de decir que la cultura es un derecho que dignifica a la persona y normaliza su plena inclusión en la sociedad", defiende Cristina. "Las experiencias culturales tienen un poder transformador sobre cualquier persona: generan emociones positivas, estimulan cuerpo y mente, propician la recuperación de la autoestima, la autonomía y el desarrollo personal, y facilitan las relaciones sociales", concluye.