Tamames abronca al Congreso en el discurso final de la moción de Vox: "Están volviendo a las dos Españas, las del 36"

El candidato de la moción de censura de Vox, Ramón Tamames, se puso este miércoles el traje de viejo profesor para abroncar a unos alumnos muy particulares: los 350 diputados del Congreso. Después de que, en la primera jornada del debate, Tamames decidiera no contestar a ninguno de los grupos parlamentarios, en el segundo de los días el candidato sí tomó la palabra para, en un solo discurso, responder a todas las críticas recibidas. Y cargó, en general, contra todos los grupos, sin excepción: les acusó de haber utilizado la moción como "un mitin preparatorio de las elecciones del 28M" y de estar "atacando principios fundamentales de la convivencia" y volviendo a "las dos Españas otra vez, las del 36".

Tamames mantuvo un tono duro durante toda su respuesta y lamentó no haber alcanzado más "puntos de coincidencia" con los grupos parlamentarios, como -dijo- "pensaba" que iba a ocurrir. "No era mi intención, pero ustedes han convertido esto en un mitin de lo más espurio", espetó el candidato, que aseguró que los diputados "buscan la separación, la división, y eso no es correcto, un parlamento está para hablar de cosas importantes". De esa afirmación, Tamames no excluyó a ningún grupo parlamentario en concreto, tampoco a Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, no se levantó a aplaudir a Tamames al finalizar su intervención pese a que todo el resto del grupo ultraderechista sí lo hizo.

"Yo no querría hablar en estos términos, un candidato de moción de censura no tiene que entrar en las luchas intestinas de un parlamento, pero no me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional", aseguró igualmente Tamames, que afirmó haber quedado sorprendido al haberse "encontrado una situación en la que el deseo de suprimir al candidato era más importante que el estuche de cortesía que tenemos que mantener".

Ese fue uno de los pocos momentos en los que el candidato centró su crítica en el Gobierno y no en el Congreso en general, cuando criticó que los grupos de la izquierda tachen de fascistas a Vox. "Llámenlos neoconservadores", pidió Tamames, que deslizó además que "lo que se ha hecho con el Código Penal no es precisamente de adoradores de la democracia y la seguridad jurídica".

Más información en breve.