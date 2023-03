The Weeknd alcanza un acuerdo extrajudicial en su demanda por plagio

Ocurrió hace un par de años. En 2021, The Weeknd —cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye— era demandado por los productores Suniel Fox y Henry Strange, quienes le acusaban de plagio por haber utilizado en su canción Call out my name fragmentos prácticamente iguales a unos que ellos habían compuesto para un tema propio. Ahora, todo se ha resuelto extrajudicialmente.

Según ha dado a conocer la revista Rolling Stone, el famoso cantante de temas como Blinding Lights y quienes le denunciaron han llegado a un acuerdo tras dos años de negociaciones en secreto para evitar que el caso tomase mayor repercusión y desembocase en un proceso judicial mucho más largo y costoso ante las autoridades correspondientes.

Fox y Strange le acusaban de su tema, publicado en el año 2018 e incluido dentro de su disco My Dear Melancholy, contenía algunas melodías y arreglos finales "muy parecidos o prácticamente idénticos" a los que ellos habían estimado como elementos más representativos de una de sus canciones, Vibeking.

Por ahora, explican desde la citada publicación, no han trascendido los detalles sobre el aspecto económico, que era la clave para que los demandantes desestimaran la demanda, si bien, según el escrito que los propios productores y su equipo legal han hecho llegar a la Corte, ahora mismo únicamente quda "formalizar y ejecutar" el acuerdo.

"Dado que las partes ya se encuentran inmersas en el proceso final para formalizar y ejecutar el acuerdo, los demandantes respetuosamente solicitan a la Corte que elimine todas las fechas del calendario referentes al caso y programe una fecha nueva para que, en el plazo de treinta días, las partes puedan emitir un informe conjunto si el caso no ha sido desestimado", se lee en el documento legal.

No hay que olvidar que Fox y Strange hubieron de reconocer en su momento que jamás llegaron a publicar su canción, si bien es cierto que tanto The Weeknd como su colaborador habitual, Nicolas Jaar, sí habían tenido oportunidad de escucharla.

Es por ello que, para los demandantes, el cantante y Jaar realizaron sin lugar a dudas "un ejercicio de plagio cuantitativo y cualitativo" que quedaría probado gracias, además, a un intercambio previo de correos electrónicos entre los involucrados.

Con este acuerdo, tanto ellos, que suelen actuar bajo el nombre de Epikker, como, sobre todo, The Weeknd, pretenden ponerle fin a una polémica que ensombreció la carrera de uno de los artistas más respetados de la década y quien tiene mayor número de oyentes mensuales en Spotify, con cerca de 110 millones de usuarios al mes.