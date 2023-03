Lucir una sonrisa perfecta nos encanta, pero no tanto todo lo que debemos hacer para lograrla. Desde cepillar nuestros dientes después de cada comida hasta pasar por el dentista, como mínimo, dos veces al año. Y eso si no tenemos problemas de caries u otros dolores bucales que nos llevan a visitar a este profesional más de lo que nos gustaría. Pese a ello, seguimos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para intentar mantener una higiene adecuada. Además, desde que descubrimos las bondades del cepillo eléctrico (y aprendimos a evitar los errores en su uso que promovían la acumulación de placa) el hábito de lavarse los dientes nos resulta más sencillo y efectivo.

Sin embargo, por mucho que cumplamos a rajatabla con este propósito y que potenciemos la limpieza bucodental con un irrigador eléctrico aún no logramos blanquear nuestros dientes. Aunque no hay que obsesionarse con lucir unos dientes blancos, cada vez son más los usuarios que quieren eliminar o suavizar la tonalidad amarilla que adquieren algunas piezas dentales, ya sea por genética, por mala alimentación o hábitos inadecuados. Pero, debido al precio del blanqueamiento dental, muchos deciden no someter a los dientes a ese tratamiento estético. Claro que existen soluciones para combinar con la visita a un especialista que pueden ayudarnos a minimizar esta apariencia.

Incluso hay cepillos de dientes que emplean inteligencia artificial y un diseño novedoso para, por un lado, limpiar al 100% y sin dolor cada pieza dental, y, por otro, blanquear y proteger cada una de ellas. El dispositivo V.White Pro ha sido especialmente diseñado para estos dos cometidos y para reemplazar al cepillo de dientes tradicional, ya que basta, según el fabricante, con 10 minutos de uso diario, cinco por la mañana y cinco por la noche, para conseguir los mejores resultados. Eso sí, siempre y cuando sigamos apostando por un seguimiento profesional que nos asegure nuestro bienestar bucodental.

Este es el dispositivo que blanquea y limpia los dientes. V.White Pro

Eso sí, aunque esta propuesta puede ser de gran ayuda para mejorar el aspecto de nuestra sonrisa al tiempo que le procuramos limpiezas en profundidad que alejen algunos de los problemas más frecuentes, como caries o infecciones en las encías, no hay que perder de vista que este producto no está destinado a "diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición de salud". Así lo aseguran sus fabricantes que, del mismo modo, recuerdan que este producto "no es de uso médico", por lo que no hay que dejar de visitar a nuestro odontólogo con regularidad para conseguir un cuidado bucodental completo.

Principales ventajas

Uno de los motivos que más llama la atención de este blanqueador es que también es capaz de limpiar los dientes en profundidad al tiempo que aclara los tonos del esmalte y elimina las manchas. Lo logra mediante una tecnología que produce hasta 5000 vibraciones por minuto, dependiendo del modo que se escoja, para acabar con la suciedad sin perjudicar los dientes ni las encías más sensibles. Así lo recoge la descripción de los fabricantes, donde añaden que ha sido diseñado con inteligencia artificial para que la funda se adapte bien a la boca y cubra todos los rincones para asegurar que funcionan en igualdad en todas las zonas.

