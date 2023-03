Itziar y Esteban llegaban a First Dates buscando el amor, pero, visto lo visto en su cita, tardarán (al menos de momento) en hacerlo. Ella llegó al programa presumiendo de tener "un culito duro" que volvía locos a los chicos, pero esa parte de su cuerpo, en la que Esteban se fija mucho, no le gustaba precisamente a él. Tampoco sus gafas, un tema que dio para mucho.

Y, aunque él fue directo -quizá demasiado-, ella terminó la cita considerando imposible que ni su culo ni sus gafas de pasta le pudieran gustar.

Ese fue el final de una desastrosa cita que hizo aguas casi desde el inicio y que se resume en faltas de respeto y zascas por doquier. Y eso que la primera impresión de ella con él no fue del todo mala. "No está mal", exclamó. A la soltera le gustó Esteban físicamente, pero también su forma de vestir: "Me gustan Cayetanos".

Itziar, que confesó que hace mucho deporte y que no se cansa de salir de fiesta e ir de tiendas, contó que sus parejas se habían roto porque ella era muy independiente. Además, tras confesar que es muy activa sexualmente, se quedó sorprendida cuando conoció que su cita llevaba 4 años sin pareja y sin practicar sexo: "Alguna pajilla ha tenido que tener".

Hasta ahí, todo correcto. Pero luego llegó el momento de ser sinceros. Aunque los dos están buscando una relación estable, Esteban le le dijo directamente que ella no era lo que esperaba, su físico no le ha gustado: "Esas gafas no te quedan bien".

La soltera se quedó sorprendida, porque todo el mundo le dice que sus gafas son muy chulas. pero quedaba más, ya que a Esteban tampoco le gustaba su ropa. "Es muy exuberante". Y tampoco, para alucine de ella, su culo, del que tanto presume. Ella, por su parte, aseguró que tiene un físico "terrorífico" y que está de muerte para la edad que tiene. "Aquí el que necesita las gafas es él, yo tengo un cuerpazo, soy guapa y estoy terriblemente buena", señaló en privado, a espaldas de su cita, a quién sí le dijo en la cara que tampoco le había gustado físicamente.

En el momento de la decisión final, Itziar sorprendió al decir que ella sí tendría una segunda cita con Esteban, que negó esa posibilidad. Ella, no conforme, no entendía qué no le gustaba de su físico. "Tengo un cuerpazo y a los chicos les encanta mi culito de correr", le volvía a decir. "Te pierdes este cuerpito, que ya lo disfrutarán otros".