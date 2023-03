El cantante argentino L-Gante, en 'La Resistencia': "No sé cuanto dinero tengo en el banco"

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia recibió por primera vez en su plató al cantante de cumbia argentino L-Gante, uno de los más famosos de su país y que saltó a la fama mundial con su BZRP Music Sessions #38 junto a Bizarrap.

El artista sorprendió a Broncano con su regalo, una bebida creada por el mismo sabor a marihuana: "Cuando fumo mucha me quedo como en pausa", reconoció el cantante.

El presentador no dudó en probar la bebida y reconoció que "está rico esto. Está bueno y no noto que me haga ningún efecto". Al verle, L-Gante exclamó: "¡Eres el Boncano marihuano!".

L-Gante acaba de crear el Broncano marihuano.



Si este programa empieza a irse (más) a la mierda, recordad este día como punto de inflexión. pic.twitter.com/IsdlhUeX6J — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 21, 2023

Pese a ser su primera visita, el argentino no se libró de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

"Has ganado pasta...", le dijo el presentador al invitado. "La respuesta es fácil, no sé cuanto dinero tengo en el banco. Pero gracias a Dios, tenemos trabajo y estoy tranquilo", contestó L-Gante.

La respuesta sobre las relaciones sexuales se la pensó un poco más: "Da un dato o puedes no contestar", le explicó Broncano. Finalmente, el argentino confesó que "alrededor de 20 y 30 veces, pero no siempre estoy en casa...".