Primer salvado de la nominación de la semana en 'Supervivientes': "En las pruebas me cuesta, pero lo doy todo"

Como cada martes, Tierra de nadie celebró la ceremonia de salvación, donde uno de los cuatro nominados de la semana en Supervivientes se salva de la nominación gracias al voto de los espectadores.

Los nominados que se jugaban su expulsión de los Cayos Cochinos eran Katerina Safarova, Gema Aldón, Sergio Garrido y Ginés Corregüela. Laura Madrueño fue la encargada de anunciar desde la palapa quién era el salvado.

Sergio Garrido fue el primero en enterarse de que seguía nominado. Tras ello, Madrueño pidió a los otros tres concursantes que hicieran un pequeño alegato cada uno.

Katerina confesó haber recuperado la confianza: "Me ha costado mucho, pero me ha vuelto esta increíble ilusión de seguir luchando y darlo todo por mi familia y amigos".

Por su parte, Ginés asumió no ser bueno en los juegos: "Me gustaría dar todo lo que pueda de mí. En las pruebas me cuenta, pero lo doy todo". A Gema no le salieron las palabras, porque estaba "muy nerviosa".

Finalmente, Laura Madrueño reveló que Ginés Corregüela era el concursante al que el público había salvado de la nominación durante la semana. Él lo celebró por todo lo alto junto al resto de los Supervivientes.