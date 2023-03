El profesor de zumba de Shakira acude a 'First Dates' en busca del amor: "Conmigo siempre fue maravillosa"

Este martes First Dates recibió a un comensal que sorprendió a Carlos Sobera en su presentación en el programa de Cuatro. Juanma, nada más sentarse en la barra, comentó: "Soy cantante y bailarín".

"Aparte de bailar en espectáculos, también doy clases de zumba y fui profesor de esa disciplina de Shakira", afirmó el barcelonés. "¡Qué me dices! ¿De Shakira?", exclamó el presentador.

"Iba a su casa a darle clases particulares en Esplugues (Barcelona) porque no quería estar con gente", explicó el soltero. "No podía imaginar que necesitara clases, ¡si lo baila todo!", admitió Sobera.

Entonces Juanma le contestó: "Es muy guapa, es muy amable, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Fue cuando ella estaba embarazada de Sasha (su segundo hijo con Gerard Piqué)".

El comensal confesó que "me lo puso muy fácil porque quería mucho trabajo de cardio, me exigía montar coreos. También me preguntó que de donde era".

"Le contesté que catalán y ella me dijo que no se creía que lo fuera porque ella estaba casada con uno y no se movía así. Ahí lo dejo...", afirmó Juanma antes de conocer a su cita.

Javier y Juanma, en 'First Dates'.

A continuación llegó Javier, que apareció vestido con una falda porque "son diferentes como yo. Hoy en día nada tiene sexo, todo es actitud", aseguró.

Se presentó como un "tipo intenso, divertido, elocuente y, si me dices que no, te pierdes toda una aventura que podemos emprender juntos", aseguró.

Al verle, Juanma y Javier comentaron que ya se conocían: "No me esperaba encontrármelo aquí, pero ha sido una sorpresa agradable porque habíamos coincidido un par de veces, pero no nos conocíamos mucho".

Durante la cena comentaron qué habían hecho los dos años que no se habían visto y, para conquistar al peluquero, Juanma no dudó en cantar en el centro del restaurante.

Al final, el barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con Javier porque "se me ha hecho corta la velada y quiero saber más de él". El peluquero, por su parte, coincidió con Juanma porque "es un chico muy especial".