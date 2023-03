Roberto Leal disfruta de unas vacaciones en familia tras la victoria de Rafa en 'Pasapalabra'

Roberto Leal no ha tenido ni un momento de descanso en las últimas semanas. Y es que el pasado 16 de marzo se emitió uno de los programas más épicos de Pasapalabra que culminó con la mayor audiencia y la victoria de Rafa Castaño.

Aunque, ese no es el único programa que el andaluz se encuentra actualmente pilotando. La tercera edición de El Desafío también finalizaba un día después. En este caso, Ana Guerra y su ballet se coronó como la ganadora.

Por ello, no es de extrañar que el televisivo haya aprovechado el puente de San José(19 de marzo), festivo en Madrid, para disfrutar de unos días en familia.

De este modo, todos pusieron rumbo a Londres, donde han podido desconectar. Él y su pareja, la también periodista Sara Rubio, han visitado la capital de Inglaterra y ver, entre otros, el Buckingham Palace.

Así lo ha compartido el presentador en su cuenta de Instagram. En la serie de fotografías se ve al televiso mostrando su actitud más desenfadada. Ante la publicación no han sido pocos los que no han dudado en llamar "guapo" al presentador. Y no es de extrañar, pues el sevillano es actualmente uno de los rostros más queridos de la televisión.