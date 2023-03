Carmen Alcayde justifica (sin éxito) en 'Sálvame' haber catalogado de 'juguetes rotos' a sus compañeros: "¡Lo serás tú!"

Sálvame ha dado la oportunidad de Carmen Alcayde de explicar algunas cuestiones que la colaboradora trató durante el último Deluxe. Sin embargo, lejos de aclararlas, los colaboradores se han enfrentado a su compañera por sus opiniones acerca de las carreras profesionales de cada uno.

'Juguete roto' es el calificativo que la valenciana utilizó en el programa de prime time refiriéndose a algunos de sus compañeros. Desde el comienzo, la colaboradora ha dejado claro que ella también lo es, pero no ha sido suficiente para apaciguar el tenso ambiente. "Eso es cuando te va peor en tu carrera", ha explicado Laura Fa.

"Tienes narices solo con Lydia Lozano", ha lanzado Belén Esteban. Se ha vuelto a poner sobre la mesa así su guerra abierta con la colaboradora. "Para mí no vales nada después de hacerle eso a una amiga", le ha propinado la de San Blas. "'Juguete roto' eres tú, que fuiste presentadora y ahora estás aquí un día a la semana", ha lanzado.

Alcayde ha querido remarcar que es igual de válido un puesto que otro. Por su parte, Miguel Frigenti se ha unido a la valenciana a la hora de hacerse un hueco: "Algunos venimos una vez a la semana y hacemos cosas para poder llenar la nevera".

"Que tengas la osadía de no respetar a personas que llevamos trabajando durante muchos años con éxito... Una cosa que tú no tienes", le ha señalado Kiko Matamoros con resentimiento. Terelu Campos ha querido suavizar el ambiente asegurando que si todas las profesiones son dignas, ningún momento profesional se puede asociar con "algo roto".

Por esta misma línea, Carmen Alcayde se ha mojado al señalar como 'juguete roto' a Lozano, sacando a relucir su peor época en televisión con Ylenia y Al Bano: "En la época que de la gran historia, que no voy a nombrar, lo fuiste, y si no te vas de la tele es porque en tu casa te sentirías así". "La Carmen Alcayde que yo he conocido no es la que está hablado esta tarde", ha expresado su compañera.