Javi Redondo no se recupera de sus dolores de cabeza. Como el que fuera participante de La isla de las tentaciones ha asegurado, sufre tales pinchazos en la cabeza que termina incluso sangrando por la nariz. Por ello, el joven no ha dudado en ponerse en manos de especialistas y someterse a varias pruebas médicas.

El deportista aún no sabe qué es lo que le ocurre al no tener un diagnóstico definitivo. Y es que, como el televisivo ha contado a través de su perfil de Instagram: "De repente se me pone a sangrar la nariz".

Por ello, el joven no ha dudado en acudir al médico: "Me hicieron una analítica y varias pruebas. El otorrino me dijo que estaba todo bien, pero luego, en una de las pruebas, salió algo así, medio raro". Estas palabras han preocupado mucho a sus seguidores, un sentimiento que él mismo siente.

Y es que, el jugador de pádel se encuentra a la espera de nuevos resultados tras someterse a una analítica de sangre: "Estoy un poco asustado, porque la nariz me sigue sangrando. Estas cosas de los médicos dan un poco de angustia. Nunca en mi vida me ha pasado nada".

Sin embargo, este no es el único problema de salud que Javier ha sufrido este año. Y es que a comienzos del 2023 el joven también sufrió molestias en el pecho al punto de no poder llegar a respirar.

"Esperemos que mañana me puedan decir algo. Tengo que ir a que me hagan una prueba más", ha terminado su comunicado a la espera de tener nuevos datos sobre su salud.