Hace una semana, Miguel Frigenti compartía una foto de un desnudo propio en Instagram y parece que el post no fue bien recibido por todos sus seguidores. "¿Es necesario ver esto?" o "Qué ganas de vomitar" son algunos de los comentarios que recibió el tertuliano de Telecinco.

El colaborador de Sálvame aparece tumbado boca abajo, sin ropa en la cama, acompañado de la descripción: "A veces uno se desnuda con quien no debe. Y no, no me refiero a quitarse la ropa". El tertuliano ha explicado lo que ocurrió tras subir la foto a la red social.

Y es que la imagen causó un gran revuelo. "Yo creo que es una foto artística". "Estaba con mi novio, y nos despertamos un poco tontorrones esa mañana. Después de 'desayunar' le dije que me hiciera una foto. Me pareció superbonita y la subí, y mogollón de gente me puso verde", ha detallado.

Frigenti se ha defendido comparando su propia foto con la de otras celebridades y colaboradoras de Telecinco que no reciben las mismas críticas: "Estamos superacostumbrados a ver a influencers y compañeras mías de aquí con una ropa minúscula enseñando lo que quieren, que yo lo aplaudo, pero ¿por qué yo no puedo enseñar las nalgas en una foto?"

El colaborador de la tertulia de Telecinco ha expuesto que los comentarios que ha recibido han sido "muy dañinos" para acomplejarle aunque tenga "un culazo perfecto". "Me dejaron de seguir 1.200 personas en una tarde", ha señalado Frigenti.