Alba Carrillo no ha podido aguantar la risa este lunes en Ya es mediodía al mostrarse un vídeo de su exnovio, Santi Burgoa, en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. Y es que el periodista acudió con su nueva novia, Vanesa Romero, y a la modelo le ha sorprendido que hablase frente a la prensa.

El que fuera presentador de Cuatro al día tuvo un romance con la exconcursante de GH VIP 7 que comenzó en 2019. Años después, tras romper, se dieron una segunda oportunidad, pero no acabó bien y Carrillo terminó mostrando públicamente su descontento con esta relación.

Es por ello que, en más de una ocasión, ha enviado mensajes a la nueva pareja del periodista, y lo volvió hacer este lunes en Ya es mediodía: "Si Vanesa fuera mi amiga no se lo deseaba, ya te lo digo".

Vanesa Romero, actriz de La que se avecina, y Santi Burgoa acudieron al Festival de Cine de Málaga y, aunque evitaron pronunciarse sobre Carrillo o sobre las cosas que comentaban sobre su relación, sí demostraron que están muy felices juntos.

Y, por este motivo, la colaboradora de Telecinco no pudo evitar llorar de la risa al ver que él estaba hablando con la prensa. "Lo siento, pero es que me hace muchísima gracia. Es buenísimo. 'Somos superdiscretos, no queremos hablar de nada'. Ay, qué risa", reaccionó la modelo.

"Me sorprende mucho porque no es la persona que yo conocí. Pero vamos, después de encontrarme a la amante y a todos, no me extraña porque es un papelón. Pero está bien porque así hay dos actores juntos", opinó.

"Tiene todo el derecho", comentó Alba Carrillo y, después, aseguró que, cuando estaba con ella, tuvo una actitud "incluso insultante". "Se supone que era un periodista serio que no quería mezclarse con la farándula. Y ahora está ahí expuesto diciendo '¿queréis algo más?'", criticó.