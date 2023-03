Melodie Peñalver, de 'La isla de las tentaciones', acude a urgencias por un problema de salud: "La cosa no mejora"

Los problemas de salud en la vida de Melodie Peñalver son habituales. La que fuera participante de La isla de las tentaciones sufre la enfermedad de Crohn, pero el últmo episodio que ha hecho saltar las alarmas acerca de su salud no está relacionado con esta patología.

Después de un viaje a la nieve donde se lo ha pasado en grande -tal y como ha mostrado a través de su perfil de Instagram- la vuelta a casa de la influencer no ha sido de lo más agradable.

Y es que tal y como ha contado en sus historias de Instagram, la de Elche comenzó a tener unas fiebres muy altas que no podía controlar en su casa y que le han llevado hasta urgencias para ponerse en manos de los profesionales.

Melodie Peñalver cuenta que tiene fiebres altas. MELODIEPE / INSTAGRAM

"Empecé ha notarme súperfloja y con el cuerpo destemprado. Me he levantado casi con 39 de fiebre", apunta en una fotografía donde se ve cómo se esta tumbada en su cama tomando una bebida para calmar su agobio. "Creo que es por el frío que pasé en la nieve. En general, siempre me pasa por los cambios bruscos de una temperatura a otra", prosigue, aún desde su casa.

"La cosa no mejora..." asegura Melodie ya desde el hospital, pues a través de otra historia, ha compartido un papelque indica el turno de espera en urgencias.

Melodie Peñalver en urgencias. MELODIEPE / INSTAGRAM

Aunque no ha aportado más información sobre el tema, todo apunta a que la situación estaría bajo control y que solamente se ha quedado en un susto.

Asimismo, sus seguidores han querido mandarle ánimos a través de su última publicación que, precisamente, se trata de unas imágenes disfrutando de la nieve.