El pasado lunes dio comienzo el juicio contra Francisco Javier Almeida por, presuntamente, haber asesinado a Alex, a quien, supuestamente, había agredido sexualmente tras engañarlo para que subiera a su casa a ver a un perro.

Durante su comparecencia ante el juez, el presunto asesino aseguró que no recordaba qué había pasado y, en esta ocasión, negó haber hecho daño a Alex. Además, Almeida destacó que el pequeño estaba de acuerdo con todas las agresiones, incluidas las sexuales, unas palabras que estremecieron al jurado.

Este martes, En boca de todos ha podido hablar con Marisa, vecina del presunto asesino de Lardero, que ha asegurado que siempre desconfió de él y no le extrañó lo que había ocurrido con Alex: "Le conocía personalmente porque empezó a sentarse en la terraza de la cafetería donde nos poníamos todos los vecinos y se ponía allí con el grupo. Estuve dos o tres tardes sentándome con ellos y dejé de hacerlo porque había algo en él que no me gustaba. Me sorprende cuando alguien dice que parecía normal... porque no lo era".

Desde el plató del matinal de Cuatro, Carlos Segarra y Nacho Abad se han enzarzado en una discusión. "Lo cierto es que Almeida obtuvo la libertad provisional y pudo cometer el crimen de Alex pese a los informes que desaconsejaban que saliese. Para dársela, tiene que figurar alguien que se haga responsable de él", ha destacado Abad.

Fue la hermana del presunto asesino quien se hizo cargo de Francisco Javier Almeida durante su puesta en libertad, cuando, supuestamente, cometió el crimen. Sin embargo, ahora, la mujer ha declarado no querer saber nada de él: "Lo primero es acompañar a la familia del pequeño Alex en su dolor. Estamos consternados con lo que ha sucedido y llevamos días sin descansar, sin dormir por lo que este monstruo le ha hecho al pequeño. El sistema, evidentemente, ha fallado".

En el plató de En boca de todos, Carlos Segarra ha destacado que "desde 2013, Almeida tuvo 39 permisos en los que no se registró ni un solo incidente": "Se comportó perfectamente. Bajo mi punto de vista, el sistema no falló. Había cumplido más de las tres cuartas partes de la condena dos años antes de concederle la libertad condicional. Tenía el tercer grado penitenciario reconocido, estaba pagando la responsabilidad civil y el fiscal no se opuso a la medida, por lo que no había posibilidad de recurso. Además, había recibido tratamiento en el centro penitenciario".

"Carlos, un tipo que viola a una niña menor de edad, un tipo que viola y mata a una mujer que trabaja en una inmobiliaria a la que le puso una trampa en un piso en el que no se podía defender... ¿Qué creemos, que va a salir a la calle reinsertado, que su cabeza está perfecta?", ha destacado Nacho Abad, a lo que el expolicía ha apuntado que "Almeida pertenece a ese porcentaje mínimo de agresores sexuales que son irrecuperables para la sociedad".

"Si me preguntas si falló el sistema, yo te digo que sí. Este señor estaba allí y empezó a acosar a menores que había en el parque de delante de su casa. Les hacía fotografías y las madres avisaron a la Policía Local del pueblo en el que vivía el pequeño Alex, Lardero, y no se hizo nada y no se le controló. Tenemos que empezar a asumir como sociedad que hay monstruos que van a seguir delinquiendo. Me gustaría saber qué piensan el fiscal y todos los que participaron en que este señor saliera en libertad", ha sentenciado el periodista.