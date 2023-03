Rosario Mohedano, apoyada por Gloria Camila, estrena videoclip contra aquellos que la critican

La sobrina de Rocío Jurado vuelve a la carga con una canción que está cosechando bastante éxito en YouTube, con un cuarto de millón de reproducciones en diez días, y levantando unas cuantas ampollas.

Apoyada por su prima, Gloria Camila Ortega, y por la colaboradora de televisión Amor Romeira, Chayo Mohedano ha publicado un videoclip en el que, tanto a través de la letra como en imágenes, arremete contra la televisión y todos los que la critican.

"Fue un desahogo componer este tema que nunca grabé. Lo presenté en directo (en Chipiona) y son muchos los que me habéis pedido que lo grabase y aquí lo tenéis", Ha dicho Rosario sobre este nuevo tema.

"La letra va dirigida a mucha gente. Gracias a los comentarios que he recibido me he dado cuenta de que es una canción muy necesaria". Añade la artista en una entrevista a TeleChipiona.

Con pocos lugares donde promocionar su nuevo tema, estando vetada por Mediaset y sin una gran discográfica apoyando su carrera, es un rotundo éxito para Rosario Mohedano que en pocos días haya conseguido en YouTube más de 250.000 reproducciones de su videoclip convirtiendo De qué vas en su tema más destacable hasta el momento.