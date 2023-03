El cambio de compañeros ha supuesto, para algunos concursantes de Supervivientes un auténtico alivio. Sin embargo, en el caso de Katerina, pese a haber coincidido con Manuel Cortés, ahora su preocupación se encuentra en Arelys.

"Cuando estamos hablando siempre está como escuchando. Siempre empieza a tocar cosas alrededor. La semana pasada me estaba muriendo del asco y del aburrimiento porque el grupo era una mierda. Todo eran quejas de cualquier cosa que yo hiciera. Si íbamos a por leña, no me dejaban tocar ni un tronco, no me dejaban hacer la comida... Y, para eso, me tumbaba y tomaba el sol", señalaba la influencer rusa en una conversación con Adara.

Este martes, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, los colaboradores no han dudado en aportar su opinión ante las críticas de la concursante. Así, Alessandro Lecquio ha destacado: "Arelys es una persona de la que yo no me fiaría para nada porque me parece que es una señora que necesita el conflicto para destacar. De momento, está estudiando a su enemigo para echarse encima".

"La isla es pequeña", ha recalcado Paloma Barrientos, a lo que Antonio Rossi ha apuntado que Arelys estaba escuchando descaradamente con el objetivo de "buscar una estrategia para destacar en el concurso". Por su parte, Pepe del Real ha explicado que Arelys está controlando, en todo momento, lo que hace Katerina: "Tenerla en el cogote, al final, no me gusta".

"Arelys está agazapada, preparada para asaltar tan pronto como vea a un rival débil. Esa es su estrategia", ha agregado el conde, a lo que Barrientos ha recordado que Arelys era igual de controladora con su hijo, Yulen Pereira: "Como madre, está encima de su hijo. Creo que controlar es su manera de ser".