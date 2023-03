Tamames se alinea con Vox y acusa al Gobierno de asaltar la separación de poderes: "Montesquieu es un invitado molesto"

El candidato de la moción de censura de Vox que se debate este martes en el Congreso, Ramón Tamames, acusó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar poniendo en cuestión la separación de poderes al liderar un Ejecutivo "Frankenstein" para el que "Montesquieu es un invitado molesto". Así lo denunció Tamames en su intervención inicial de este martes, que comenzó pasadas las 12 de la mañana y en la que aparcó por un día sus discrepancias con el partido ultraderechista después de airearlas durante un par de semanas en los medios de comunicación.

El economista y exdirigente del PCE durante la Transición hilvanó desde el escaño de Santiago Abascal, que se sentó a su lado, un largo discurso que sirvió para presentar, más que un programa de Gobierno -como se exige a los candidatos en una moción de censura-, un diagnóstico de los problemas que, a su juicio, asuelan a España. Tamames hizo hincapié en varios de los puntos en los que más coincidencia tiene con Vox: la supuesta manipulación de la historia que el Ejecutivo estaría haciendo con la ley de memoria democrática, la exaltación de la unidad de España o la oposición frontal a las políticas económicas y laborales del Gobierno.

También coincide Tamames en una de las acusaciones más graves que hizo al Gobierno, al que espetó que "no respeta la división de poderes". "Están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el CGPJ, en contra de esa división de poderes, haciéndose con el control de la justicia desde el poder ejecutivo", aseguró el candidato de Vox a la moción de censura, que sostuvo que "eso es lo propio de un Gobierno como el que usted preside, un Gobierno Frankenstein". Tamames, además, citó al fallecido líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para defender que el PSOE no puede ir "de la mano" de partidos independentistas que quieren "romper la nación española".

En su estrategia de centrarse en los puntos en los que coincide con Vox, Tamames se explayó en sus críticas a la ley de memoria democrática aprobada esta legislatura, que -dijo- "nos ha creado muchos problemas y nos los va a crear, está faltando a la veracidad y está por el partidismo". El candidato, además, difundió el bulo histórico -también defendido frecuentemente por Vox- de que la Guerra Civil comenzó en 1934 con la fallida revolución de Asturias, una afirmación desmentida por los historiadores. E insistió en que "en la Guerra Civil no solo hubo un bando bueno y otro malo, se cometieron atrocidades en los dos".

Menos se explayó Tamames en relación a la crisis territorial de Cataluña, aunque defendió que "[el derecho de] la autodeterminación no existe porque la discutimos en el debate parlamentario de la Constitución" y fue rechazada por amplia mayoría de las Cortes Constituyentes. El candidato, además, pidió "a los partidos constitucionales" -no aclaró cuáles no considera como tal- "que cumplan con un mínimo para toda la nación" y aprueben "una ley electoral sin sobrerrepresentación de los más separatistas". Este es otro de los bulos habituales de Vox: la actual ley electoral no sobrerrepresenta a los independentistas, a los que da una representación casi exactamente igual a su porcentaje de votos, sino a las provincias menos pobladas, más nítidamente bipartidistas.

