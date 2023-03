Cuáles son las deducciones autonómicas en la Renta 2022-2023 si vivo en Canarias

El próximo 11 de abril da comienzo la campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 2022. Desde ese día hasta el 30 de junio de 2023 los canarios podrán elaborar su borrador y presentarlo a la Agencia Tributaria de forma online a través del portal Renta WEB.

El contribuyente que prefiera tramitar su borrador de forma telefónica podrá hacerlo con cita previa a partir del 5 de mayo. Por su parte, quien elija la modalidad presencial podrá acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio, siempre con el 30 de junio como fecha límite.

La nueva campaña trae novedades en materia fiscal pues se ha ampliado el límite exento a la hora de declarar el IRPF anual. De este modo, pasa de los 14.000 a los 15.000 euros si los ingresos proceden de más de un pagador, siempre que las cantidades del segundo en adelante no superen los 1.500 euros. Por otro lado, estarán exentos de presentar la declaración los contribuyentes que no superen los 22.000 euros si proceden de un único pagador.

En las Islas Canarias existen una serie de deducciones autonómicas que están contempladas en la legislación de la Comunidad Autónoma. Estas se aplican sobre la cuota íntegra autonómica de los residentes habituales de la región a la hora de elaborar el borrador de la declaración de la Renta.

Circunstancias personales y familiares



- Por nacimiento o adopción de hijos:

200€ si es el primer o segundo hijo.

si es el primer o segundo hijo. 400€ si es el tercero.

si es el tercero. 600€ si es el cuarto.

si es el cuarto. 700€ si es el quinto o sucesivos.

En caso de que el hijo nacido o adoptado tenga una discapacidad física, psíquica, o sensorial igual o superior al 65%, además de la deducción anterior, podrá deducirse la cantidad que proceda de las siguientes:

400 euros: si es el primer o segundo hijo.

si es el primer o segundo hijo. 800 euros: si es el tercer o posterior hijo.

En cuanto al límite de esta deducción, la suma de las bases imponibles no puede superar los 39.000 euros en tributación individual y los 52.000 euros en el caso de ser conjunta.

- Para contribuyentes con discapacidad y mayores de 65 años:

300 euros por cada contribuyente con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

por cada contribuyente con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 120 euros por cada contribuyente mayor de 65 años, siendo ambas cuantías compatibles entre sí.

En cuanto a las condiciones, la suma de la bases imponibles no debe exceder los 39.000 euros en la tributación individual, y de 52.000 euros en la tributación conjunta.

- Por acogimiento de menores:

250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente previsto, siempre que conviva con el menor la totalidad del período impositivo.

- Por familias monoparentales:

Se deducirán 100 euros para el contribuyente que tenga a su cargo descendientes, siempre que no conviva con cualquier otra persona distinta a los citados descendientes. Se consideran descendientes:

Los hijos menores de edad , tanto por relación de paternidad como de adopción, siempre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales superiores a 8.000 euros .

Los hijos mayores de edad con discapacidad , tanto por relación de paternidad como de adopción, siempre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales superiores a 8.000 euros.

Los descendientes a que se refieren las los puntos anteriores que, sin convivir con el contribuyente, dependan económicamente de él y estén internados en centros especializados.

- Por gastos de guardería:

Se podrá deducir el 15% de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de gastos de guardería de niños menores de 3 años de edad, con un máximo de 400 euros anuales por cada niño.

Se entiende por guardería, a efectos de esta deducción, todo centro autorizado por la consejería competente del Gobierno de Canarias para la custodia de niños menores de tres años.

- Por familia numerosa:

450 euros: para familias numerosas de categoría general.

para familias numerosas de categoría general. 600 euros: para familias numerosas de categoría especial.

Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea de aplicación el mínimo personal y familiar tenga un grado de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%, el importe de la deducción será:

1.000 euros: para familias numerosas de categoría general.

para familias numerosas de categoría general. 1.100 euros: para familias numerosas de categoría especial.

- Para familiares dependientes con discapacidad:

500 euros por cada ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

- Por mínimo personal, familiar y por discapacidad para residentes en la isla de La Palma:

Los contribuyentes que tengan sus residencias destruidas, inhabitables o inaccesibles podrán deducirse el 9% sobre el 10% del mínimo personal.

Relativa a la vivienda habitual



- Por inversión en vivienda habitual:

Los contribuyentes podrán deducir el porcentaje que en cada caso corresponda de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición, construcción, rehabilitación o ampliación de la vivienda residencia habitual.

3,5% si el importe es inferior a 15.000 euros.

si el importe es inferior a 15.000 euros. ​2,5% si el importe es igual o superior a 15.000 euros e inferior a 30.000.

La suma del importe no podrá exceder el 15% de la cuota íntegra autonómica de la declaración.

- Por obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual:

Se deducirá el 10% de las cantidades destinadas a obras de rehabilitación energética. En cuanto a los límites de esta deducción, no se podrá exceder el 10% de la cuota íntegra autonómica, y además, la suma del importe de esta deducción junto con el resto de deducciones de obras en la vivienda habitual no podrá exceder el 15% de esa cuota íntegra.

- Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad:

Podrán deducirse el 10% de las cantidades invertidas. La suma del importe de esta deducción junto con las deducciones por obras en la vivienda habitual no deberá superar el 15% de la cuota íntegra autonómica.

- Por alquiler de vivienda habitual:

Se aplica una deducción del 20% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de la vivienda habitual, con un máximo de 600 euros anuales. Las cantidades no deben exceder el 10% de la base imponible general y no superar los 20.000 euros anuales en tributación individual ni los 30.000 anuales en tributación conjunta.

Donativos y donaciones



- Por donaciones para la rehabilitación o conservación del Patrimonio Histórico de Canarias:

La deducción corresponde al 20% de las cantidades donadas que vayan destinadas a bienes que se encuentren en el territorio de Canarias. Las donaciones se deben realizar en favor de las Administraciones públicas; la Iglesia católica y las confesiones o comunidades religiosas que tengan acuerdos de cooperación con el Estado español; y las fundaciones y asociaciones que cumplan con los requisitos necesarios.

- Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia:

Se deducirá el 15% del importe de las donaciones y aportaciones efectuadas para los destinatarios y finalidades que se indican a continuación:

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias , corporaciones locales canarias y a las entidades públicas de carácter cultural, deportiva o de investigación. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por período impositivo.

, corporaciones locales canarias y a las entidades públicas de carácter cultural, deportiva o de investigación. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por período impositivo. Empresas culturales con fondos propios inferiores a 300.000 euros , cuya actividad sea la cinematografía, las artes escénicas, la música, la pintura y otras artes visuales o audiovisuales o la edición. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por período impositivo.

, cuya actividad sea la cinematografía, las artes escénicas, la música, la pintura y otras artes visuales o audiovisuales o la edición. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por período impositivo. Empresas científicas con fondos propios inferiores a 300.000 euros , cuya actividad principal sea la investigación. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por período impositivo.

, cuya actividad principal sea la investigación. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por período impositivo. Universidades públicas y privadas , a los centros de investigación y a los centros superiores de enseñanzas artísticas de la comunidad Autónoma de Canarias. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por período impositivo.

, a los centros de investigación y a los centros superiores de enseñanzas artísticas de la comunidad Autónoma de Canarias. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por período impositivo. Empresas de base tecnológicas creadas o desarrolladas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en universidades canarias. La base máxima de la deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por período impositivo.

- Por donaciones con finalidad ecológica:

Se contempla la deducción del 10% del importe de las donaciones puras y simples efectuadas y no podrá superar el 10% de la cuota íntegra autonómica o los 150 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

- Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro:

20% si la base de deducción es de hasta 150 euros.

si la base de deducción es de hasta 150 euros. ​15% resto de la base de deducción.

resto de la base de deducción. ​17,5% tipo incrementado por reiteración de donaciones a una misma entidad.

El límite de la base máxima de la deducción no podrá superar el 10% de la base liquidable que tenga el contribuyente. Esta deducción no es compatible con la de “Donaciones con finalidad ecológica” ni “Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia”.

Otros conceptos deducibles



- Por gastos de estudios en educación superior de descendientes fuera de la isla de residencia:

1.500 euros: con carácter general.

con carácter general. 1.600 euros: si la base liquidable del contribuyente es inferior a 33.007,20 euros.

Esta deducción será aplicable cuando el descendiente sea menor de 25 años, dependa económicamente de sus progenitores, no haya recibido rentas superiores a 8.000 euros, curse estudios de educación superior y no exista una oferta educativa presencial en la isla que reside. El límite de esta deducción no podrá ser mayor del 40% de la cuota íntegra autonómica.

- Por traslado de residencia a otra isla para realizar una actividad por cuenta propia o ajena:

La deducción será de 300 euros en el período impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente. Es preciso que el contribuyente permanezca en la isla de destino durante el año en que se produce el traslado y los tres siguientes.

- Para contribuyentes desempleados:

Las personas desempleadas recibirán una deducción de 100 euros. Los requisitos son los siguientes:

Tener residencia habitual en las Islas Canarias.

Estar en situación de desempleo durante más de seis meses del período impositivo correspondiente al año 2020.

La suma de los rendimientos íntegros del trabajo ha de ser en el ejercicio 2020 superior a 14.000 euros e igual o inferior a 22.000 euros tanto en tributación individual como en tributación conjunta.

La suma de la base imponible general y del ahorro, excluida la parte correspondiente a los rendimientos del trabajo, no podrá superar la cantidad de 1.600 euros.

- Por gasto de enfermedad:

El 10% de los gastos y honorarios profesionales abonados por la prestación de servicios realizada por médicos o sanitarios, excepto farmacéuticos.

abonados por la prestación de servicios realizada por médicos o sanitarios, excepto farmacéuticos. El 10% de los gastos en la adquisición de aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas, que por sus características objetivas solo puedan destinarse a suplir las deficiencias físicas de las personas.

El límite es de 500 euros para la tributación individual, y de 700 euros en la tributación conjunta. En el caso de que el contribuyente tenga una discapacidad igual o superior al 65%, el límite asciende 100 euros más en la tributación individual.

- Por cesión de uso temporal y gratuito de inmuebles ubicados en la isla de La Palma:

La personas que cediesen a un afectado la totalidad de algún inmueble debido a la erupción, por al menos tres meses se podrán deducir 200 euros. El límite de esta deducción es de 1.500€ euros por inmueble, o del 35% de la cuota íntegra autonómica.