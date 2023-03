Cómo desgravar el alquiler en la declaración de la Renta 2022-2023 en Madrid

Se aproxima la fecha para comenzar a presentar la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2022, trámite que podrá realizarse tanto de manera online, como telefónica o presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria siempre y cuando se solicite cita previa. En lo que respecta a las deducciones autonómicas de la Comunidad de Madrid relacionadas con la vivienda, las personas que tributen en dicho territorio podrán beneficiarse de una deducción del 30% por arrendamiento de la vivienda habitual.

No obstante, cabe destacar que la cantidad máxima que podrá ser rebajada es de 1.000 euros y que existen una serie de requisitos que los contribuyentes deberán cumplir para poder beneficiarse de la deducción. En principio, las cantidades abonadas deberán superar el 20% de la base imponible y será necesario acreditar el depósito de la fianza correspondiente al alquiler en la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. Para ello bastará con aportar una copia del resguardo de depósito de la fianza o con poseer una copia de la denuncia presentada ante dicha institución por haberse negado el propietario a entregar una copia del resguardo.

Además, el contribuyente tendrá que haber pagado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados derivado del alquiler de la vivienda, a menos que no estén obligados a presentar la autoliquidación. También es imprescindible que sea menor de 35 años. Sin embargo, aquellas personas mayores de 35 años pero menores de 40 que durante el periodo impositivo hayan estado en situación de desempleo y a cargo de al menos dos familiares también podrán gozar de la deducción por arrendamiento de vivienda.

Por último, cabe destacar que para poder beneficiarse de esta deducción autonómica la base imponible en las declaraciones que se realicen de manera individual no podrán superar los 25.620 euros anuales. Por su parte, cuando los contribuyentes presenten declaraciones conjuntas, no podrá ser superior a los 36.200 euros. Asimismo, la suma de las bases de todos los miembros que forman la unidad familiar no podrá ser mayor a los 60.000 euros al año.