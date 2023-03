Los extraños movimientos en redes de Pablo Marqués con la novia de Jota Peleteiro

"El Divildos y Jessica Bueno. Cómo tiene el ojo el Divildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", escribía el pasado domingo Jota Peleteiro en sus propias redes sociales. Esas palabras ilustraban una fotografía de su ex, Jessica Bueno, con otro hombre, Pablo Marqués.

Dejaba caer Jota que ambos, están solos cenando en un restaurante, podrían tener algo más que una amistad. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno?", se preguntaba y, directamente, le cuestionaba a su vez a su ex. "Pues sí, la verdad es que, sí", respondía el propio Jota en sus stories, en los que añadía varios emoticonos de emojis riéndose. "Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla", añadía.

Precisamente Pablo reaccionó poco después a este ataque. "No conozco a la persona que ha publicado este story y no voy a entrar a valorarlo, ya que no tiene fundamento", escribió en sus redes.

"Quiero pedir disculpas a Lara (dice refiriéndose a Lara Dibildos) si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y su entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos", añadía.

Para el final, una declaración de intenciones: "No voy a hablar de mi vida ni mi intimidad. Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que todo esto quede solucionado. Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte".

Casi paralelamente, se han filtrado los extraños movimientos que ha hecho Pablo con la novia de Jota Peleteiro, Miriam Gurutze, a quien habría dedicado varios 'me gusta' en sus publicaciones de Instagram.

Según informa Semana, en una cuenta de Instagram llamada La hija del pan habría demostrado que, al menos hasta en cuatro fotografías, Pablo Marqués ha dado like a Miriam Cruz, la pareja de Jota Peleteiro, algo que ha llamado mucho la atención porque es la mujer por la que, según algunas versiones, el deportista dejó a la modelo.