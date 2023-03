Más de un centenar de personas reclaman a una inmobiliaria cerca de 200.000 euros por cobrarles honorarios ilegales

El Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos) ha denunciado que la inmobiliaria Rentaz ha cobrado ilegalmente más de 200.000 euros en honorarios que han estafado a centenares de vecinos que viven en los pisos de la familia Monleón Pagès, que ya tienen cerca de 400 viviendas en 30 fincas por toda Barcelona.

Este martes, sindicato y afectados, han acudido a las puertas de la inmobiliaria para entregar las más de 200 firmas que han recogido y pactar una mesa de negociación para resolver los conflictos. Sin embargo, nadie les ha abierto la puerta. "Les haremos llegar las firmas por correo y burofax", han afirmado desde la asociación.

El sindicato ha señalado que las viviendas de la familia Monleón Pagès las gestiona una empresa y por lo tanto, están representada por una persona jurídica. Según la Ley de Arrendatarios Urbanos (LAU), que dice: "los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando este sea una persona jurídica”, la familia tendría que haber sido quien pagase los honorarios de estas viviendas y no los inquilinos.

La primera opción es la negociación, pero Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Llogateres, ha avisado que darán un margen de diez días para obtener una respuesta, sino "tomarán acciones legales".

En la protesta, les Llogateres han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “una ley que diga claramente que los honorarios tienen que pagarlos siempre los propietarios”.

Estafa

Julia vive en un piso de alquiler con su pareja, lo alquiló mediante la inmobiliaria Rentaz. Al principio, la asesora les explicó que el propietario del inmueble que iban a alquilar era una persona física que proponía un contrato de cinco años. Ambos estuvieron de acuerdo y pagaron los 1.340€ de honorarios que les pidieron por la gestiones. Sin embargo, cuando fueron a formalizar el contrato se dieron cuenta que la propiedad estaba gestionada por una empresa y que ésta debería haberse encargado de pagar estos gastos.

La pareja, que ya tenía programada la mudanza para el día siguiente, se quejó y la inmobiliaria les respondió que si no querían pagar "se tendrían que buscar otro piso".

Peligro para las personas

El caso de Patri y Oriol es similar. "Vivimos a oscuras, sin ascensor y nos llueve agua en casa", es lo que se ha podido leer en la pancarta que sostenían. Llevan dos años y medio como inquilinos de Monleón Pagès y han tenido que sufrir bastantes desperfectos. Desde hace varias semanas viven con un agujero en el techo y el último susto que tuvieron fue una fuga de gas. "Nos dimos cuenta porque empezamos a oler el gas", ha explicado Oriol a 20minutos. Los bomberos tuvieron que acudir a su domicilio y les avisaron que el mantenimiento estaba muy dejado y era peligroso. Patri, pareja de Oriol e inquilina, ha explicado que el edificio en el que viven es muy antiguo, de 1930, y que ya por eso "necesita mucho mantenimiento".

Oriol y Patri, dos de los afectados por la inmobiliaria Rentaz. Mari Latorre

La pareja, que también alquiló el piso mediante Rentaz, pagó 1.130 euros de honorarios. A los pocos meses de firmar el contrato se dieron cuenta que no les correspondía cubrir esos gastos y enviaron un burofax a la inmobiliaria para reclamar el dinero que les habían cobrado ilegalmente. Tras ver el estado en el que se encontraba la vivienda y las zonas comunes del edificio, también se quejaron. En ningún caso obtuvieron una repuesta. "Hemos puesto dos demandas. Una a la inmobiliaria por cobrarnos ilegalmente honorarios y otra a los propietarios por la falta de mantenimiento", han explicado. "Es un riesgo para los bienes y las personas", se han quejado.

"Nosotros no hemos dejado de pagar el alquiler y aún así, no se están haciendo cargo de los desperfectos". Oriol y Patri aseguran que no se van del piso porque saben que no les devolverán la fianza ni los honorarios y tampoco tienen el dinero para poder mudarse otra vez en un mercado tan caro como el de Barcelona.

Toda una vida

El problema con Rentaz y Monleón Pagès no es nuevo. Margarita Vigil lleva 36 años viviendo en el mismo piso y desde hace dos solo ve "un canal de televisión o algunas rayas, depende del día". El mantenimiento de la antena de televisión es uno de los muchos desperfectos con los que vive. En las últimas semanas han sufrido varios robos porque la puerta del portal no se cierra, hecho que también ha provocado que alguna noche algún indigente haya dormido en las zonas comunes del edificio.

Vigil ha explicado que antes de la pandemia ya se pusieron en contacto con la inmobiliaria. "Todos los vecinos firmamos un burofax donde explicábamos los desperfectos y faltas de mantenimiento", ha dicho, pero a día de hoy, siguen esperando una respuesta.

"Son unos impresentables, esto es una indignación, les llamas y te cuelgan el teléfono", se ha quejado Margarita. Debido a los problemas continuos, muchos de los vecinos que vivían en el bloque de Margarita se han ido, "están consiguiendo que todo el mundo se vaya". La mujer, que lleva toda su vida en el piso que tiene alquilado, ha asegurado que ella no se quiere ir.