¿Qué te ha parecido la intervención de Abascal en la moción de censura? ¿Y la de Sánchez? Vota en nuestra encuesta

El Congreso de los Diputados debate este martes y miércoles, tres meses después de su anuncio, la segunda moción de censura de Vox contra Sánchez que, como la primera, no prosperará, pese a contar ahora con el independiente Ramón Tamames de candidato en lugar de Abascal.

El líder de Vox ha sido el encargado de abrir la moción de censura en el Congreso de los Diputados pronunciando un discurso centrado en hacer un repaso crítico de lo que considera la "legislatura del odio y la ruina" y en animar al Partido Popular a "hacer borrón y cuenta nueva" para adelantar las elecciones generales y entenderse de cara al futuro.

Abascal ha defendido desde el primer momento que "sobran motivos para esta moción" y ha censurado las críticas que la iniciativa ha recibido, precisamente por la imposibilidad de que sea exitosa. ¿Qué te ha parecido la primera intervención de Abascal presentando la moción?

¿Qué te ha parecido la intervención de Santiago Abascal para presentar la moción de censura? Bien, ha estado muy acertado. Mal, no me ha gustado. No lo tengo claro.

El presidente Sánchez, por su parte, ha tachado la moción de "estrambótica" y considera que es una oportunidad para observar de cerca a sus promotores. "Así utilizan las instituciones la ultraderecha, así predican la austeridad". Sánchez asegura que Vox "no quiere ni saben" solucionar los problemas sociales y económicos. Reta a Abascal a subir a la tribuna para mencionar "un solo logro de su partido, un logro que mejore la vida de los españoles", pero adelanta que "no puede" porque no ha conseguido ninguno. "Vox es a la política española lo mismo que la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea; es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo y radical", critica.