"El romance de 'Supervivientes'" toma forma: Manuel Bollo y Katerina duermen juntos, abrazados y apartados del resto

Poco a poco va tomando forma la que podría ser la primera historia de amor de Supervivientes 2023 que tendría a Manuel Cortés y Katerina Safarova como felices protagonistas.

Pese a sus más y sus menos, con la hermana del cantante, Alma, de por medio, lo bien que congeniaron en la preconvivencia parece que se ha traducido finalmente al reality, donde la amistad podría haber dado paso a otro tipo de sentimientos.

En los primeros días en Honduras disfrutaron de momentos románticos como compartir un atardecer juntos. Ahora, con el paso de las semanas, y tras haberles sonreído la suerte de que les tocara juntos en el mismo equipo, los jóvenes se volvieron a encontrar -en todos los sentidos-, y parece que quieren estrechar lazos.

Así, la pareja en ciernes está viviendo los primeros días en su nueva playa muy unidos, teniendo muchos ratos apartados del grupo, que, cómo no, opina de esta nueva relación.

"También es bonito enamorarse aquí", comentaba Asraf con Adara. "No creo que sea amor, más bien atracción", opinaba la exazafata, más crítica con esta nueva pareja, en la línea de muchos de los robinsones. "Es el romance de Supervivientes", sentenciaba el novio de Isa P.

Ellos, mientras, van avanzando en su historia y han aprovechado su acercamiento durante el día para acercarse también por la noche y dormir juntos, abrazados y lejos de todos sus compañeros.

"Mi hijo está libre, creo que ella también, que hagan lo que quieran. Faltaría que con 27 años le diga con quién tiene que estar y con quién no", aseguraba en plató Raquel Bollo, madre del cantante, que, eso sí, no ocultó que Katerina no le gusta.