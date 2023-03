Paula: "He venido a 'First Dates' buscando a un empotrador con chándal gris"

"La imagen que se lleva de mí la gente que no me conoce es que soy una estúpida y una borde. Es que es verdad, voy con cara de culo por la vida y miro muy mal, mis caras me delatan", reconoció Paula en su presentación en First Dates este lunes.

La barcelonesa le comentó a Elsa Anka que le había ido muy mal en el amor porque siempre le habían sido infiel: "Yo nunca lo he sido porque no le veo la gracia", admitió.

La auxiliar de enfermería señaló que buscaba "a un hombre que no sea un nini. Que sepa hablar y que no diga haiga, fuera, sin, cantemos, juguemos, bailemos…".

Antes de conocer a Noel le dijo a la presentadora: "Quiero a un empotrador con chándal gris. Que los hay que tienen sus estudios y de todo", afirmó.

Nada más ver al barcelonés puso cara de circunstancias: "Es un 'Cayetano', no me gusta nada", pero él, en cambio, confesó que Paula le había parecido "una chica despampanante, sexy y explosiva".

Paula y Noel, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada hablaron de sus aficiones, y el camarero le comentó que había comenzado a practicar escalada: "Eres el típico soltero de Tinder que hace ese deporte".

Noel admitió que tenía una foto en el rocódromo en su cuenta. Y es que a la barcelonesa no le gustaba nada hacer deporte: "Solo voy al gimnasio para bajar la barriguita".

"Noel no tiene cara de empotrador y yo quiero que me empotren. Este tiene pinta de que te abraza", afirmó la auxiliar de enfermería sobre su pareja de la noche.

Al final, Noel sí que quiso tener una segunda cita con Paula: "Creo que podíamos darnos una oportunidad". Pero la barcelonesa no coincidió con él y rechazó volver a quedar: "No tiene la pinta de ser el empotrador que estoy buscando".