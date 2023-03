Sebastián Yatra, en 'La Resistencia': "He perdido la cuenta de mis relaciones sexuales en el último mes"

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia emitió este lunes la entrevista que grabaron el martes pasado a Sebastián Yatra (que presentó su último single, Una noche sin pensar), justo antes de que el colombiano fuera a El Hormiguero.

El programa de Movistar Plus+ no ocultó en ningún momento que el programa de este lunes festivo era grabado, y Broncano bromeó en varias ocasiones durante la entrevista que no iba a entretener al invitado para que llegara a tiempo al espacio de Antena 3.

Eso sí, no faltaron las bromas sobre los vídeos que suele grabar Pablo Motos con sus invitados y que luego sube a redes sociales: "Ahora mismo está él solo haciendo TikTok", comentó entre risas Grison y provocando las carcajadas de Yatra.

Menos mal que @SebastianYatra llegó a tiempo y pudo grabar el TikTok a tiempo. Todo salió bien y sin incidentes



pic.twitter.com/KpBNzjRsIy — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2023

No obstante, el colombiano tuvo tiempo para hacerle una propuesta al presentador de La Resistencia: "¿Saldrías en un videoclip mío?". Sorprendido, el conductor del programa le contestó afirmativamente, y no dudó en ponerse de pie para demostrarle sus dotes como bailarín.

Si Broncano hace un videoclip contigo, que sepas que este va a ser el nivel de baile. No esperes más, @SebastianYatra pic.twitter.com/9ijpj4ck4W — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2023

Por último, el artista no se libró de una de las preguntas clásicas del programa: Relaciones sexuales en el último mes. "He perdido la cuenta", contestó el colombiano.

"¿A qué altura del mes la perdiste? A los dos días pensaste que ibas... Da un dato", señaló el jienense. "Es mentira, pero creo que en el último mes unas veintitantas", respondió el colombiano, al que felicitó Broncano.