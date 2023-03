Alejandro, atónito tras ver las imágenes de Laura y Saúl en 'La isla de las tentaciones': "Me siento engañado"

La segunda parte de la hoguera de los chicos de La isla de las tentaciones fue emitida durante la noche del lunes. En ella, se pudo ver la fría reacción de Alejandro tras escuchar palabras muy duras por parte de su novia, Laura.

Durante el anterior programa, ya adelantó que la vida que tenía con Alejandro y la que tenían planeada no era lo que buscaba. "Ella en ningún momento me ha transmitido esto", dijo él al oír las declaraciones de su pareja.

"Aguanto cosas de desconfianza que, igual otro, no aguantaría. Llegó a preguntarme por comentarios de mis compañeras de trabajo en Instagram,", explicó Alejandro, sorprendiendo a la presentadora y a sus compañeros.

Además, el míster desmintió las afirmaciones de Laura acerca de que solo salen para ir a hacer ejercicio: "He ido con ella al gimnasio dos veces. Tengo una vida ajetreada". El joven se molestó mucho: "Me está vendiendo como algo que no soy yo, no soy egocéntrico para nada".

Sandra Barneda apuntó que le veía "roto", pero destacó la ausencia de lágrimas. "No voy a llorar. Estoy sorprendido... también me estoy planteando la relación, pero ya me está quitando la ilusión con las imágenes".