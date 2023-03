Visita sorpresa en la hoguera de confrontación de David y Elena en 'La isla de las tentaciones': "Te quedas al infiel"

Durante la hoguera de confrontación entre David y Elena, emitida durante la noche del lunes en La isla de las tentaciones, hubo una visita inesperada tras la decisión de David al final de la hoguera.

Tras el enfrentamiento entre la pareja, Elena admitió que seguía teniendo sentimientos hacia David: "A pesar de todo, te sigo queriendo. Como yo no te va a querer nadie". Aunque esto no era motivo, ni de lejos, para perdonarle.

Sandra Barneda le preguntó a David si quería abandonar la isla "solo, con Elena o con un nuevo amor". Él no dudó la respuesta: "Quiero irme con María. Me gustaría seguir conociéndola".

"Pero él me quiere", dijo Elena sarcásticamente, imitando las palabras que David pronunció apenas cinco minutos antes. "Quiero a Elena, pero sé que nuestra relación ya no va a más", admitió David.

La tentadora apareció en la hoguera y protagonizó un enfrentamiento con Elena, a pesar de que esta le dio las gracias y dijo no tener casi nada en contra de ella: "Gracias a ti me he quitado a esta persona de encima".

María reconoció que se sintió "culpable" en algunos momentos. Elena le recordó las burlas hacia la banda de 'Barbie' de su madre, y la tentadora se reveló: "Me parece fea". "A mí me pareces fea tú", le replicó Elena.

Elena reina diciéndole a María que se queda con el infiel y que ya se lo hará a ella, ES QUE SÍ JODER #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/o8nI2OrgLX — la dp (@divinapapaya3) March 20, 2023

La joven aludida intentó de defenderse ante el ataque de la 'Barbie': "Pues mira lo que se ha llevado la fea", refiriéndose a David. Pese a ello, Elena fue rápida con su gran respuesta: "Te quedas al infiel, seguro que te lo vuelve a hacer".