La hoguera de confrontación más esperaba de 'La isla de las tentaciones' entre Elena y David: "No me lo merezco"

En los avances del anterior programa de La isla de las tentaciones, Elena decía: “No me lo esperaba, pensaba que iba a venir”, por lo que muchos especulaban que David no aparecería en la cita.

Mientras que la joven esperaba conocer la respuesta de David sobre su asistencia a la hoguera, comenzó a dar un discurso asimilando que no iría: "Esperaba que fuese a venir para darme una explicación después de todo lo que hemos pasado".

Para la sorpresa de Elena, David apareció interrumpiendo su monólogo. Al llegar, ella le negó el saludo y le preguntó si ella se merecía todo lo que el chico le había hecho.

Elena, después de que David corte con ella: "Yo valgo mucho más que todo esto"



David no dejó de llorar mientras se enfrentaba a una Elena empoderada y enfadada, que no derramó ni una lágrima. "Se te ha caído la careta. Todo lo que me decías que no ibas a hacer... No me lo merezco", le dijo.

"Yo te quiero, pero también me gusta María", explicó David. "Me dejé llevar porque estaba encerrado con ella 24 horas", continuó. Sandra Barneda por el primer pensamiento de David al ver a Elena: "Que está guapísima". En contraposición, Elena dijo que no había sentido tanto como esperaba.

David reacciona al desmayo de Elena

Durante la hoguera de confrontación, David tuvo que enfrentarse a las imágenes más duras que no había visto aún: el desmayo de Elena la noche en la que vio cómo le fue infiel con María.

Cuando se proyectó el desmayo, David dio una bocanada de aire con un gesto de sorpresa y dolor al mismo tiempo. No pudo dejar de llorar viendo cómo su novia lo pasó tan mal por su culpa. "No se te ocurra decir que lo has pasado peor que yo", le advirtió ella.