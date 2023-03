Casado se reafirma en que los profesores de Cataluña obligan a los alumnos a hablar en catalán en la escuela

El expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha declarado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona como investigado por presuntas injurias en un acto en Galicia al decir que los profesores no dejaban al cuarto de baño a los alumnos que lo pedían en catalán, que en Catalunya se instiga a apedrear a los niños que hablan castellano, o que se les aísla en clase porque sus padres son policías o Guardias Civiles.

Pablo Casado ha afirmado que, en el acto al que se hace referencia, se hizo una serie de “preguntas retóricas” basándose en informaciones que habían aparecido en los medios de comunicación y que las “daba por buenas” porque la Generalitat no se había querellado contra los medios, ni contra los periodistas que las habían publicado.

El exlíder del PP declaró por videoconferencia durante aproximadamente una hora y respondió solo a las preguntas del juez y de su abogado. A la pregunta de si había contrastado las informaciones en las que basaba sus acusaciones, Casado admitió que no, pero volvió a remarcar que provenían de medios contrastados.

Pablo Casado se enfrenta a esta causa por las manifestaciones realizadas en 2021, cuando en un acto político de su partido, y en el contexto del caso del supuesto acoso a una niña de una escuela de Canet de Mar que pedía realizar el 25% de las clases en castellano, se hizo en público la siguiente pregunta: ¿se puede tolerar de verdad que a un niño de cinco años se le pida apedrear, aislar en clase?

Casado ha argumentado en un comunicado posterior a su declaración que se basó en diferentes tuits y declaraciones y denuncia una campaña que había “orquestada desde los resortes de poder del Gobierno catalán". Casado remarca en su comunicado, que era “el mismo gobierno y la misma Conselleria de educación que se querella contra Pablo Casado por defender a la familia acosada”. El expresidente del PP considera, por este motivo, que la querella se trata de “todo un atropello procesal”.

Sobre otra de las preguntas que lanzó en aquel acto político, sobre si “¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano?, Casado señala que dio las informaciones que hablaban de estas prácticas porque “ninguna de estas informaciones, testimonios u opiniones merecieron la denuncia de la Generalitat contra la entrevistada, el periodista o el medio al publicarse”. El comunicado acaba zanjando la cuestión asegurando que ni tan siquiera han sido desmentidas en estos 13 años”.

El comunicado que ha publicado Pablo Casado posterior a su declaración ante el juez, sigue desgranando las preguntas objeto de la querella, y sobre la de si “¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que esos niños no pueden estar integrados?, el exdirigente del Partido Popular señala en su comunicado que la Generalitat no tomó medidas judiciales contra los sindicatos policiales que denunciaron la situación, y en tampoco contra el secretario general de uno de ellos que afirmó en una entrevista que “los niños no pueden hablar del trabajo de sus padres y algunos son señalados en la escuela como hijos de agresores”. El escrito también destaca que tampoco se actuó “contra el Fiscal por investigarlo, ni contra el periodista por redactarlo, ni contra el medio por publicarlo”.

Finalmente, también se refiere a la cuarta pregunta realizada en voz alta aquel día sobre una colonias en el país vasco, en la que se insinuaba que a los niños que hablaban castellano se les metían piedras en las mochilas. En este caso, el comunicado afirma que los responsables de esta acción fueron depurados por los responsables públicos.

En definitiva, el comunicado quiere poner de manifiesto que esas preguntas “no son afirmaciones, sino una serie de preguntas retóricas dirigidas a los partidos políticos responsables de la gestión de la educación en Cataluña”. Pablo Casado afirma que “volvería a hacer las veces que hicieran falta” esas preguntas “para defender los derechos fundamentales”.

Además, asegura que esta defensa “le costó insultos y hasta una manifestación en la que participaron partidos políticos”, y por ello, no “descarta acciones judiciales contra quienes están vulnerando su derecho al honor. Finalmente, alega que “este proceso atenta contra las reglas procesales más elementales y ataca flagrantemente los derechos fundamentales de Pablo Casado”. En última instancia, Casado reitera que “los hechos denunciados son públicos, su denuncia es lícita, amparada en la libertad de expresión, la inviolabilidad parlamentaria”.