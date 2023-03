Protesta dels veïns Sant Quirze: han patit fins a 16 fuites d’aigua i mig poble es queda sense aigua durant quatre dies

Els veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, estan patint des de fa uns mesos episodis continuats d’avaries i incidències en el servei d’abastament d’aigua. La setmana passada es van comptabilitzar fins a 16 fuites d’aigua, 11 de simultànies, que van deixar més de mig poble sense subministrament d’aigua durant 4 dies.

El passat 3 de gener, l’Ajuntament va municipalitzar el servei d’aigües. Des de llavors, els problemes no han parat de créixer. “La gestió de l’aigua li ha vingut gran a l’Ajuntament”, opinava una de les veïnes del poble a Facebook. La població està indignada, no només per les contínues interrupcions d’aigua, sinó també per la falta d’informació i de sistemes eficaços d’atenció als clients. A més, en un moment en què més de 200 municipis catalans es troben en estat d’excepcionalitat per la sequera, Sant Quirze del Vallès entre ells, l’ajuntament del municipi és responsable de l’abocament als carrers de milers de litres d'aigua, davant la incredulitat de la població.

La situació és tan greu que l’Ajuntament es va veure obligat a convocar, el passar dijous al vespre, una trobada veïnal per intentar explicar a la població què succeïa. Amb tot, més que explicacions, l’alcaldessa i el gerent de la nova empresa municipal SQVAigua -Xavier Ludevid-, visiblement nerviosos, van recórrer a excuses i retrets a l’antiga concessionària, CASSA, que ha gestionat el servei d’aigües durant 20 anys. A la trobada es van viure moments de tensió per part de la població, amb xiulades per a l’actual equip de Govern.

Segons l’Ajuntament, les avaries es produeixen com a conseqüència de l’envelliment de la xarxa d’abastament, a qui responsabilitzen a l’antiga concessionària. CASSA ha puntualitzat en un comunicat que “l’únic canvi respecte al període anterior al 3 de gener és l’operadora: la xarxa, les vàlvules, les reguladores de pressió i la resta d’instal·lacions municipals del servei d’abastament d’aigua són exactament les mateixes”.

Des de CASSA, a més, afegeixen que “han complert amb tots els compromisos d’inversió recollits al contracte de concessió”. I, fins i tot, mentre eren els gestors de la xarxa van proposar actuacions de millora necessàries a les instal·lacions municipals d’abastament, tot i que l’Ajuntament les va declinar i només va autoritzar l’execució de 166.000 € d’inversió en els últims 5 anys.

“La realitat és que abans, amb l’antiga empresa, això no passava”. “La situació actual no l’hem viscut mai abans a Sant Quirze”, explicaven alguns veïns a la sortida de la reunió convocada per l’Ajuntament. En la trobada de dijous, el gerent de la nova empresa municipal, Xavier Ludevid, assegurava que “demà tothom tindrà aigua”. Però la realitat és que divendres al matí la pàgina web de SQVAigua ja anunciava 4 noves avaries. L’Ajuntament va haver de recórrer al repartiment de garrafes i dipòsit d’aigua provisionals davant la seva incapacitat per restablir el servei.

La Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze del Vallès ha fet públic un comunicat denunciant que, durant els últims 20 anys, “l’ajuntament de torn va limitar les inversions a la xarxa a canvi de no pujar preus”. “Ara, ens trobem amb un Ajuntament més preocupat en municipalitzar el servei que en fer les coses bé”.

El comunicat també denuncia els problemes de la nova empresa municipal amb la facturació i l’atenció als clients: “quan truques al telèfon (que no és de trucada gratuïta, com marca la llei) surt un contestador. I si entres a la web, indica que no hi ha incidències”. La realitat, però, és que els veïns de Sant Quirze han continuat patint avaries aquest cap de setmana.