Vuelven los accidentes en Sálvame. Esta vez, la víctima ha sido Miguel Frigenti. Al igual que sus compañeros, el colaborador entraba en plató disfrazado de un superhéroe, en su caso de Spiderman y, por culpa de la tela escurridiza, el tertuliano ha sufrido una caída.

Precisamente al volver de recibir a Rafa Mora, quien tendría una noticia sobre Anabel Pantoja y Belén Esteban del fin de semana juntas en los carnavales de Canarias -razón por la que se habrían disfrazado en plató-, Frigenti se ha caído de su silla. A su auxilio ha ido rápidamente Carmen Alcayde.

"Spiderman, no has sacado la telaraña para que no te cayeras", ha bromeado Adela González. Tanto las presentadoras como los colaboradores se han acercado a atenderle. Pese a que el colaborador decía estar bien, al rato ha mostrado su dolor. "Se me va a hinchar la muñeca", ha expresado.

"No debería haberme puesto el disfraz, lo he dicho", ha defendido. Tras la caída, Frigenti ha pedido que le trajeran su amuleto. "Esto pasa con la gente supersticiosa, que cuando no tiene el amuleto le pasa todo lo malo", ha contestado Kiko Matamoros.

"Que me traigan un ibuprofeno, por favor, que se me está inflamando la muñeca", ha pedido el colaborador afectado. Y así lo ha corroborado la presentadora al acercarse. "Es que el disfraz escurre", ha justificado Frigenti. Pese a la caída, el colaborador ha continuado en su silla durante todo el programa.