'Sálvame' habla con la mujer de Ginés, de 'Supervivientes', y también con quien asegura ser su novia: "Él está sufriendo mucho"

Ginés Corregüela, concursante de Supervivientes 2023, se ha emocionado ya en varias ocasiones durante el reality. La última de ellas fue tras la felicitación por el Día del Padre que recibió de sus hijas, tras la que el tiktoker se mostró muy arrepentido por haber estropeado su matrimonio.

Aunque el superviviente no ha dado detalles de lo que ocurrió con su mujer, sí se intuyó, por las declaraciones del tiktoker y otros rumores en los platós, que había sido una infidelidad. Sin embargo, ha sido Sálvame quien se ha puesto en contacto tanto con su mujer como con la supuesta nueva pareja de Ginés.

Su mujer ha contado: "Todavía no está la cosa del todo. Los papeles no están arreglados. Él tiene las cosas en mi casa. Hasta que no salga del programa no sabemos lo que vamos a hacer. Hay cosas que tengo que hablar cuando salga y él lo sabía antes de irse". Además, ha explicado que con la fama es posible perder un poco la perspectiva: "A todo el mundo se le puede ir la cabeza. El mundo este es una cosa que nos pilla de nuevas".

En el caso de que apareciera alguna mujer que contara haber tenido algo con él durante la relación, su mujer ha sido clara con el programa de Telecinco: "Imagínate cómo puede sentar eso después de estar con él tanto tiempo. Ahí ya arreglaría los papeles. Las maletas las pondría ya en la calle. Tengo informaciones. Si hay alguien que me lo diga a mí en la cara, ya le hablaré yo. No le tengo miedo a nadie".

Por su parte, sin revelar su identidad, Sálvame también ha hablado con su supuesta nueva novia. "Somos pareja. Somos compañeros de agencia y empezó así. Nos conocimos en un partido benéfico donde él participaba y colaboraba haciendo un bocadillo, y de ahí hicimos una relación de amigos", ha relatado. "Llevamos un año hablándonos, se ha intimado, y somos pareja a día de hoy", ha insistido.

La mujer al otro lado del teléfono ha dado más detalles: "Las hijas se lo han tomado muy bien, pero yo estoy un poco calladita para mantener orden y no perjudicarle a él. Nosotros queríamos que fuera todo después de su divorcio y que estuviera todo en papeles". Sin embargo, la situación era complicada por sus hijas, tal y como ha explicado.

Los colaboradores han comentado en plató la complicada situación. "Me cuentan que Ginés está sufriendo mucho, porque son 32 años de matrimonio y por un desliz...", ha defendido Kiko Matamoros. Por su parte, Lydia Lozano ha dejado claro que no se trata de algo aislado: "Lleva un año con esta chica".