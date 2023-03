Nadie quiere tener mosquitos dentro de casa o en el jardín y una vez que empiezan a aparecer, y hasta que logramos combatirlos, nos llevamos de regalo multitud de picaduras de estos insectos. Por eso, todos necesitamos una guía para preparar nuestro hogar antes de la llegada de los mosquitos o para acabar con ellos si ya han invadido nuestra casa. Desde 20deCompras hemos recogido en una misma información las lámparas antimosquitos que triunfan ahora en redes sociales, los repelentes mejor valorados, los enchufes más eficaces o los sistemas modernos que realmente ayudan a combatir los mosquitos dentro de casa.

No es una tarea fácil ahuyentar a estos insectos (sobre todo en época primaveral y estival) y evitar sus picadores, ya que numerosos expertos han demostrado que los mosquitos son cada vez más resistentes a los repelentes e insecticidas químicos. Por eso, habrá que innovar en métodos y gadgets antimosquitos que funcionen ahora, si queremos acabar con ellos. Así que, vamos a ver cuáles son las soluciones para interiores mejor valoradas de hoy en día para no dar palos de ciego. Empecemos por las lámparas de enchufe antimosquitos.

Estos dispositivos se conectan a una corriente de luz y liberan una señal específica para atraer a los mosquitos y eliminarlos (al electrocutarse). Se puede colocar en cualquier estancia de la casa, ya que no utiliza sustancias peligrosas para el medio ambiente o para nosotros. Este modelo de Jata consigue eliminar mosquitos con sus cuatro bombillas LED ultravioleta que los atraen. Lo mejor es que no emite ningún ruido molesto y es de bajo consumo para que tu factura de la luz no se infle.

Silencioso y de bajo consumo. Amazon

Y, para ser más actuales, no podemos dejar de destacar uno de los modelos de lámpara antimosquitos más modernos, el de la marca InnovaGoods que cuesta 21 euros y posee una succión muy eficaz para eliminar los molestos mosquitos. Su funcionamiento es fácil, tiene una luz morada que los atrae y un ventilador que los succiona hasta un depósito inferior. Solo necesitas un adaptador USB para ponerlo en marcha y es muy fácil tanto de desmontar como de limpiar.

Ideal para habitaciones. Amazon

Antimosquitos ideal para niños

Hay que tener cuidado con las soluciones antimosquitos si hay niños en casa. Las eléctricas pueden ocasionar un accidente si son manipuladas por un niño y lo mismo si utilizamos productos químicos. Es por eso por lo que muchos padres eligen el antimosquitos Kill Paff Kids, porque es un insecticida eléctrico que no tiene olor para que puedan dormir los niños con él enchufado, es eficaz contra el mosquito tigre y aquellos transmisores de enfermedades tropicales y, además, posee una luz quitamiedos. Dos en uno: quitamiedos y mata mosquitos.

Eficaz contra el mosquito tigre. Amazon

Otra de las soluciones que destacamos desde 20deCompras es esta lámpara antimosquitos eléctrica con una potencia de 4.000 vatios e impermeable, ideal para balcones, terrazas o jardines. Está fabricado con material ABS duradero y de alta calidad, además, no contiene productos químicos y es seguro para niños y mascotas. Para evitar accidentes, posee una rejilla externa de menos de 7 milímetros para que no haya descargas eléctricas accidentales.

Impermeable y con alcance efectivo tanto en interior como exterior. Amazon

Por último, no te puedes olvidar de poner mosquiteras en las ventanas de tu casa para evitar que entren mosquitos y haya que combatirlos. Este modelo elegido es uno de los productos Más vendidos de su categoría, con casi 16.000 valoraciones positivas de usuarios de Amazon que ya lo han probado. Se trata de una mosquitera muy fácil de instalar en las ventas a través de unas tiras autoadhesivas que no dejan manchas ni residuos al retirarse.

Este modelo se adhiere a la ventana con cinta adhesiva. Amazon

