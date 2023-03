La inesperada amistad entre Makoke y Froilán: "Tenía una preocupación y me llamó"

Este domingo, Makoke desveló la inesperada amistad que le une a Froilán. Según contó la colaboradora de Fiesta, el nieto del rey emérito la llamó por teléfono porque tenía "una duda, una preocupación".

"He tenido una conversación privada que no voy a desvelar. Ha sido supernatural y sencillo, muy vulnerable", contó la ex de Kiko Matamoros, que desveló por qué tiene su teléfono: "Nos conocemos, somos son amigos, hemos coincidido en más de una ocasión", dijo, aunque matizó que "tampoco" son tan amigos.

"El pobre estaba con una duda, y me hizo una pregunta. Y yo se la resolví. Yo se lo cuento a una persona de aquí, para resolver la duda de Froilán, y esa persona me ha traicionado", detalló, algo enfadada, la colaboradora, sin dar más detalles.

Aunque lo quiso dejar pasar, Emma García considera que esto no es nada sin importancia, sino que "es un notición". "Si es lo que me imagino, es de lo más normal, no es nada malo, y hace que te acerques más a él", opinó la presentadora sobre esa llamada.