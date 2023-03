Nogueras (JxCat) denuncia amenazas de muerte por quitar la bandera en el Congreso

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha explicado este lunes que ha recibido "más de 5.000 amenazas de muerte" en 24 horas tras haber apartado la bandera española de la sala de prensa de la cámara baja antes de dar una rueda de prensa en febrero pasado.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Nogueras ha dicho que ha tenido que poner una denuncia tras las amenazas recibidas por ese episodio, que considera que "se ha utilizado para vender este relato del menosprecio a la bandera".

El pasado mes de febrero, Nogueras apartó una bandera de España antes de dar una rueda de prensa en el Congreso, lo que generó las críticas de PP, Ciudadanos y Vox, que llegaron a pedir la apertura de un expediente y la imposición de sanciones, entre otras medidas.

"Decidí hace mucho tiempo que saldría hablando catalán y no acompañada de la bandera española. Y no pasa nada, y eso no quiere decir que menosprecie la bandera española. Respeto mucho a todos los portavoces que antes y después de mi salen con la bandera española. Igual que yo respeto a los que salen con la bandera me gustaría que respetasen que no quiero salir acompañada con la bandera", ha explicado.