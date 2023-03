Demi Moore comparte un entrañable vídeo del cumpleaños de Bruce Willis

Bruce Willis ha cumplido este domingo 68 años. En la celebración, el actor ha estado acompañado por todos sus seres queridos, desde su mujer, la modelo Emma Heming, hasta su ex, Demi Moore, con la que guarda una excelente relación.

La primera ha compartido un emotivo mensaje en Instagram. Al protagonista de la saga de La jungla de cristal, entre otros éxitos, se le ha diagnosticado demencia frontotemporal. "Empecé la mañana llorando, como podéis ver por mis ojos hinchados", dijo Heming en un reel publicado en su cuenta de Instagram.

"Siempre recibo ese mensaje donde la gente siempre me dice: 'Oh, eres tan fuerte. No sé cómo lo haces'. No me dan opción. Ojalá lo fuera, pero también estoy criando a dos niñas en esto", dijo, refiriéndose a sus dos hijas, Mabel y Evelyn.

Heming agregó que "a veces en nuestras vidas, tenemos que amarrarnos los machos y hacerlo, y eso es lo que estoy haciendo. Pero tengo momentos de tristeza todos los días, dolor todos los días y realmente lo estoy sintiendo hoy en su cumpleaños".

Con lágrimas en los ojos, concluyó su mensaje de vídeo diciendo que "tanto como lo hago por mí, lo hago por vosotros porque sé cuánto amáis a mi esposo".

También Demi Moore ha publicado imágenes de la celebración. En ellas e puede ver a sus familiares cantándole el cumpleaños feliz al actor, que broma al soplar las velas.