Selena Gomez se convierte en la primera mujer en superar los 400 millones de seguidores en Instagram

No cesa de subir. En apenas 24 horas, otros dos millones más. Este domingo Selena Gomez superaba la barrera de los 400 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose no solo en la primera mujer en alcanzar dicha cifra sino también en la primera persona que no proviene del fútbol que consigue este hito —solo Cristiano Ronaldo y Messi la había superado hasta ahora—.

Y es bastante curioso pues hace prácticamente un mes tenía "solo" 382 millones y acababa de convertise en la mujer más seguida de la red social tras desbancar de nuevo a Kylie Jenner. Esta ascensión meteórica de la cantante y actriz de 30 años solo se puede explicar desde la polémica. Una, además, de la que ha salido casi vencedora, aunque ella haya abogado por la absoluta paz entre las partes.

Es la que le ha enfrentado a Hailey Baldwin, esposa de su expareja Justin Bieber, y a la propia hermana menor Kardashian, pues Kylie puso varios mensajes que fueron susceptibles de ser entendidos como pullas a la protagonista de Solo asesinatos en el edificio.

Públicamente el asunto está subsanado, pero las redes han hecho lo contrario: incentivarlo en base a teorías cada vez más incongruentes y deslavadas y con la búsqueda de pequeñas referencias o siguiendo pesquisas imposibles que den sentido a lo expuesto. Y para ello hay que seguir a la protagonista en cuestión.

Un dato curioso que se puede extraer del rápido ascenso de los seguidores de Selena Gomez ha sido el poder de su fandom. Para conseguir esta cifra, multitud de seguidoras de la actriz y cantante han grabado el momento en el que han pedido a sus novios que también la sigan en Instagram, creáandose todo un movimiento en TikTok acerca de cómo conseguir que lo hagan.

Pero no solo así ha conseguido amasar tal número de fans Selena Gomez. Entre otras cosas porque su Instagram también está lleno tanto de apoyo a sus amigas dentro de la industria —como ha dejado constancia con la nueva gira de Taylor Swift o el reciente álbum de Miley Cyrus— como de cariño hacia sus propios followers.

"Desearía poder abrazaror a los 400 millones que sois ya", ha escrito la artista en su último post, acompañándolo de un álbum personal de fotografías tomadas con multitud de grupos de fans a lo largo de su trayectoria, ya sea en conciertos o en eventos, que le han brindado su apoyo en algunos de sus momentos más difíciles, como su trasplante de hígado o su diagnóstico de lupus.

Selena Gomez, que no ha dudado en darse un respiro de las redes de vez en cuando, también ha abogado siempre por la salud mental y una activista del body positive —a pesar de lo que ha soportado ella misma en redes— y, más recientemente, de la belleza más natural, posando en varias ocasiones con poco o ningún maquillaje.

La artista sabe perfectamente el impacto de sus palabras y, si continúa esta escalada de followers, no sería extraño que pudiese sobrepasar a Leo Messi, quien actualmente tiene alrededor de 445 millones de seguidores, si bien Cristiano Ronaldo parece, por ahora, inalcanzable con sus 563 millones.