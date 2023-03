Miguel Bosé, a Nuria Roca: "Mi padre me desechó; no le gustaba cómo era, porque no era el digno heredero de un torero"

Miguel Bosé visitó este domingo La Roca, donde habló de cómo era la relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín.

"Él estaba muy temeroso de que a mí me diese por el toreo, porque sabía que si yo me proponía algo, lo conseguía", expresó el artista, que reconoció que nunca quiso ser torero y que su padre jamás" les fomentó a sus hijos "la afición por el toreo: "Sabía que era una profesión en la que hacía falta vocación".

"Yo tenía una naturaleza muy creativa, soñadora, fantasiosa, y eso hizo que mi padre no estuviese orgulloso de mí. Es más, hizo que me desechara", recordó.

"Mi padre me quería, pero no le gustaba como yo era, no era el típico heredero de un torero", reconoció Bosé.

Además, el artista recordó la vez que tuvo que desmentir su propia muerte acompañado de Pedro Almodóvar. En su día, Bosé acudió a Queremos saber, de Antena 3, para denunciar esta situación.

"No era la primera vez", explicó, contando el pleito que tuvo con Encarna Sánchez, difusora de esa noticia falsa. "Como no tenían huevos de acusarme de drogadicto ni maricón, dijo: '¿Sabes que me he enterado de que Miguel está enfermo de esa innombrable enfermedad?'. Le metí un pleito que gané", aseguró.