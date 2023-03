Detrás de un casting de Noemí Galera: confidencias en el podcast de Nina

"El casting es el proceso de desechar personas". Contundente, Nina traduce esta maldita palabra en su podcast 'Tu voz, tu éxito'. Asumámoslo, una audición es al revés de lo que siempre contamos: hay más posibilidades de ser descartado que elegido.

Nina lo sabe muy bien. Nina es una artista de la voz. De la voz, de muchas formas y maneras. También como divulgadora. Porque las cualidades crecen con su estudio. Ella amasa el conocimiento y, además, lo comparte con el resto.

Así sucede en el capítulo de su podcast dedicado al casting que termina siendo un interesante ejercicio de complicidades para logra relativizar el escrutinio de artistas. Lo hace a través de una honesta conversación con Noemí Galera, probablemente la directora de casting que más artistas ha visto en nuestro país. Desde aquellos años noventa, cuando iban por España con un aparato de karaoke a cuestas, a las largas colas de Operación Triunfo, donde llegaron a ver 80.000 personas en el mismo día.

"Hay que ir con la mente muy abierta, no acudir con una idea predeterminada y dejarnos enamorar por las personas que vienen", comparte Galera sobre el proceso de casting.

Encuentra más que busca. Hay que permitir que la realidad te sorprenda, quizá sea mucho mejor de aquello preestablecido que traes en la cabeza. Aunque muchas veces se piensa que Galera y su equipo van con una idea predeterminada fruto de los perfiles que se supone necesita para el guion del programa. Lo que provoca que los asistentes al casting a un concurso de tele caigan en el error de disfrazarse de lo que creen esperan de ellos. La gran y recurrente equivocación a la hora de ir a una audición. Otra historia es si tienes que interpretar un papel en una serie o musical, claro.

"Lo primero es lo que vemos. Cogen el micro de una manera, se presentan, cómo son. No puedes ir a un casting para dar la imagen que tú crees que queremos ver. Porque luego la tele es transparente. No puedes engañar al público en un programa como OT. Ni los concursantes, ni los profesores" reflexiona Galera a Nina.

Si es el año de Rosalía, por ejemplo, los aspirantes pueden fijarse en la tendencia porque, así, creen que les irá mejor. Resultado: todos cantando malamente. No son Rosalía y, tal vez, Rosalía no vaya con ellos. Lo inteligente es acudir al casting convencido de qué es lo que te diferencia del resto y mostrarlo. Proyectar tus virtudes, no imitar corrientes.

"Se tú mismo", dicen que es el mejor consejo para un casting. Pero, claro, como si fuera fácil ser uno mismo. Menos aún cuando estás siendo examinado. Las tensas circunstancias no son las mejores para fluir. Pero este podcast da ideas para afrontarse mejor a un casting. Las propias Nina y Noemí comparten que no saben cómo dar consejo a una persona que se lo pide antes de ir a una audición. Quizá el truco es ir sin que te imponga, y disfrutar del arte que te hace disfrutar. Incluso imaginar.