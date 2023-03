Hallan un posible poema inédito de Antonio Machado en Burgos

Un manuscrito posiblemente de Antonio Machado ha sido descubierto entre la documentación que era propiedad de José María Zugazaga Marina, quien fue secretario de Manuel Machado, hermano de Antonio. El Diario de Burgos ha adelantado la información que todavía está siendo estudiada.

El Fondo Zugazaga desde hace varios meses está en poder de la Institución Fernán González. Fue precisamente el director de esta academia, René Jesús Payo, quien se topó con la composición poética en una de las primeras catas que se hicieron en el citado fondo, que parece estar colmado de sorpresas.

Hace unos meses, tal y como informó el mismo periódico burgalés, fueron encontrados los salvoconductos que en plena Guerra Civil le fueron facilitados a Manuel Machado para que viajara desde Burgos hasta Colliure con el fin de despedirse de su querido hermano, que había hallado la muerte en ese pueblo francés recién inaugurado su exilio.

El manuscrito hallado

Se trata de una cuartilla amarilla por el paso del tiempo con tres borrones de tinta y un membrete que dice: “El catedrático de Lengua Francesa del Instituto de Soria”. A continuación catorce versos escritos con pluma en tinta negra y un encabezado que cita los versos del Hamlet de Shakespeare: To be or not to be that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer (Ser o no ser, esa es la cuestión. Si la gente cree que es más noble sufrir...). El título aparece centrado y entre guiones: -Las viejas de Castilla-. Y todo el poema, desde el primer verso hasta el último, rezuma al Antonio Machado de Campos de Castilla.

La academia burgalesa tiene previsto realizar una publicación, una edición facsimilar del poema que estará acompañada de varios estudios. En uno de ellos está trabajando ya la académica María Jesús Jabato, que prefiere no desvelar las conclusiones del análisis del poema pero adelanta que puede ser un poema desechado por su autor para el libro Campos de Castilla.

Aunque en el papel aparece estampado el membrete soriano, una duda que se plantea ahora es cuándo pudo haber escrito esos versos el poeta. Algunas de las más importantes composiciones de Campos de Castilla las escribió Antonio Machado ya instalado en Baeza, adonde llegó en octubre de 1912, apenas tres meses después de haber enterrado a su amada.

Sin embargo, podría deducirse que el inédito soneto fue escrito a orillas del Duero no sólo por el membrete, sino porque mientras que en el poema a su buen amigo Palacio el poeta deja claro que habla desde la lejanía, con añoranza, de la primavera soriana, en el recién descubierto el poeta deja entrever que se halla en tierras castellanas: por estos llanos, escribe, no por aquellos o por esos llanos. Es probable entonces que Machado escribiera esos versos antes del verano de 1912.