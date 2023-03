Tu horóscopo diario: lunes 20 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 20 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El Sol entrará hoy en Aries convirtiéndose así en el signo más importante, al menos durante este próximo mes, y al unir sus energías a las de Júpiter, que también se encuentra en Aries, te puede traer una racha altamente positiva y un momento ideal para que tomes toda clase de iniciativas, sobre todo de trabajo o finanzas.

Tauro

La semana laboral se inicia para ti con numerosos problemas, preocupaciones o incluso algún pequeño fracaso, aunque no va a ser nada de temer sino solo un comienzo difícil que poco a poco irás enderezando a lo largo de los días. Quizás tengas que arreglar lo que otros han estropeado anteriormente, pero todo saldrá bien.

Géminis

Este será un día muy favorable para el trabajo y los asuntos materiales en general. Suerte en los negocios, tomarás decisiones acertadas aunque al mismo tiempo será un día difícil o algo agobiante para ti. Todo saldrá bien, pero deberás tomar las cosas con mayor calma y reflexión, esta puede ser una semana muy fructífera.

Cáncer

No te dejes llevar por los nervios, ni veas enemigos o conspiraciones donde no los hay. El inicio de semana puede ser un poco crispado o difícil, pero no porque las cosas vayan a ir mal sino, sobre todo, porque tú estarás mal a causa de algunas tensiones o conflictos vividos recientemente con tus seres queridos o contigo mismo.

Leo

A partir de hoy no solo Júpiter, sino también el Sol te van a enviar sus mejores energías y su mayor apoyo, iniciándose un mes que puede ser altamente afortunado para ti, o en el que podrás poner los cimientos de futuros éxitos en el trabajo, finanzas u otros asuntos. Deseos o sueños realizados o te acercarás cada vez más a ello.

Virgo

Se inicia a partir de hoy una semana muy fructífera para ti, quizás incluso afortunada, en el que debes volcar tus energías en todo lo relacionado con el trabajo y te será más fácil destacar entre los demás o erigirte en líder para solucionar los problemas que otros no saben como resolver. Este es tu momento y lo debes aprovechar.

Libra

A partir de esta semana se inicia para ti una etapa más afortunada para las uniones, tanto sentimentales como de trabajo. Las influencias del Sol y Júpiter te traerán mucha suerte para estos asuntos. También es un momento excelente para solucionar conflictos o incluso para triunfar en algún juicio, todo ello hasta final de abril.

Escorpio

La semana no tendrá un comienzo demasiado bueno porque en tu trabajo tendrás que enfrentarte a un desengaño o traición de alguien en quien confiabas e incluso considerabas un amigo. Saldrás adelante de esta amenaza, pero emocionalmente te podrías sentir bastante mal. Además, también recibirás una ayuda inesperada.

Sagitario

A partir de hoy los astros van a estar todavía más en tu favor y te espera un momento afortunado y con grandes posibilidades hasta finales de abril gracias a las influencias muy favorables que recibirás del Sol y de Júpiter. Ideal para tomar toda clase de iniciativas, sobre todo si se orientan a asuntos de trabajo, economía o sociedad.

Capricornio

La semana se va a iniciar para ti con algunas dificultades tanto en el trabajo como la vida íntima, que en algunos casos estarán entremezcladas también con un bajón del estado anímico. Sé muy prudente en las decisiones que tomes respecto al dinero y tus finanzas, quizás tengas que hacer algún importante gasto que no esperabas.

Acuario

Comienzas una semana que se presenta claramente positiva para ti en lo que se refiere al trabajo y seguramente también al dinero. El Sol y Júpiter ten enviarán sus mejores energías y te facilitarán la realización de tus proyectos materiales, sociales y de tipo personal. Vas a tener un momento bastante bueno hasta finales de abril.

Piscis

Hoy sacarás tu lado más audaz y batallador y gracias a tu actividad y tus esfuerzos te espera un día positivo y fructífero. No es corriente que luches por tus intereses, es mucho más habitual que lo hagas por los intereses de los demás o tus seres queridos, sin embargo, hoy te sentirás impulsado a defender tu causa. Bueno para viajar.