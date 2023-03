Cristina Pedroche hace el pino embarazada y genera un debate en las redes: "Llevo muchísimos años practicando, no pasa nada"

Cristina Pedroche ha sorprendido a muchos de sus seguidores al mostrarse realizando una increíble postura en la que se pone con la cabeza boca abajo y logra extender sus piernas hacia arriba. Lo que se suele denominar comúnmente como hacer el pino.

Pero no hay que alarmarse, ya que la presentadora lleva años practicando yoga, una disciplina que le encanta, tal y como ella ha manifestado en varias ocasiones. Además, ha contado, los múltiples beneficios que tiene le han ayudado mucho durante la gestación.

Por eso, ha querido publicar un vídeo en el que se la ve haciendo esta increíble postura.

"El yoga y la meditación están haciendo que viva el proceso del embarazo desde el respeto, la consciencia y el amor a mi cuerpo. ❤️Estoy amando cada cambio sintiéndome fuerte y flexible", ha escrito en su Instagram.

"No recomiendo a nadie que ya esté embarazada a probar esta postura. No creo que el embarazo sea un momento para empezar o probar nuevos deportes/posturas/disciplinas. Pero en mi caso que ya llevo muchísimos años practicando no pasa nada", advierte.

"Por favor, antes de hacer algo si tenéis cualquier duda siempre lo mejor es que preguntéis a vuestra ginecóloga o matrona. Siempre.🙏🏽 Namasté ✨", concluye la vallecana, aclarando que sabe muy bien lo que está haciendo y compartiendo la reflexión de su ginecóloga, que deja claro que Cristina puede hacer estas posturas porque lleva años haciéndolas.

Unas imágenes que han generado cierto debate en su muro. Aunque muchos alaban que la presentadora muestre como estar embarazada no está reñido con seguir con su rutina deportiva, otros, sin embargo, no lo ven con buenos ojos y se han mostrado más críticos, asegurando que "no hay necesidad".