Lara Dibildos, destrozada y entre lágrimas, entierra a su madre, Laura Valenzuela: "Ahora nos está viendo"

La actriz y presentadora Laura Valenzuela falleció este viernes a los 92 años en el hospital madrileño de la Princesa, donde ingresó el pasado miércoles.

Laura Valenzuela fue una de las caras más carismáticas de la televisión, compañera de plató de otro de los rostros más queridos Joaquín Prat. Por eso, a la capilla ardiente del tanatorio de San Isidro acudieron multitud de rostros conocidos de la pequeña y gran pantalla. Todos quisieron dar su último adiós a la querida actriz y presentadora.

Este domingo, Lara Dibildos también le ha dado el último adiós a su madre en un emotivo acto que ha tenido lugar en el cementerio de La Almudena, en Madrid.

La actriz, destrozada y entre lágrimas, se ha roto ante la prensa, a quien ha atendido amablemente pese a estos duros momentos que está viviendo. Incluso ha llegado a sonreír imaginando a sus padres ya reunidos en el cielo, queriéndose -y peleándose-, como siempre han hecho.

"Toda la vida de mi madre y, sobre todo, en su retiro habéis tenido un respeto tan grande que os lo agradecemos las dos", ha empezado diciendo a la prensa.

"Han sido años difíciles y habéis tenido un cariño y un respeto... Sé que ahora nos está viendo", ha dicho, antes de romperse por completo. "En mi nombre, gracias. También por cómo me habéis tratado. Todo el mundo me habla, y todo lo que me cuentan es bueno".