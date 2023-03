Tu horóscopo diario: domingo 19 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 19 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un domingo de contrastes, bastante mejor por la tarde que por la mañana. Te levantarás de malas pulgas, con razón o incluso sin ella, y la mañana no transcurrirá demasiado bien, pero ya después del mediodía una gran alegría inesperada va a transformar radicalmente el día para bien y tú te sentirás mucho mejor.

Tauro

El destino se pondrá de tu parte en este día de descanso, concediéndote momentos de placeres, felicidad o alegrías. Las cosas tienden a discurrir según tus deseos, o al menos tú vas a tener esa sensación. Excelente día para pasarlo con tu pareja y para los asuntos del corazón en general. Pero también favorecerá los viajes.

Géminis

Excelente día para que lleves a cabo lo que más te gusta, las relaciones y comunicaciones, cultivar la amistad o entablar otros nuevos lazos afectivos. Los planetas están de tu lado, te traerán suerte y además te ayudarán a sacar el lado más positivo de tus relaciones. También será un buen día para los asuntos del corazón.

Cáncer

Ten cuidado con las tensiones y peleas familiares, con tu pareja o con tus seres más queridos, porque hoy tendrás tendencia a ellas aunque luego te podrías arrepentir. Una cosa casi sin importancia puede desencadenar un violento conflicto que al final te acabará repercutiendo a ti más que a nadie dada tu gran sensibilidad.

Leo

El destino y la gran protección astral de la que gozas en estos momentos te van a proporcionar un excelente día junto a los que más quieres y ejerciendo tu papel de líder o patriarca, como tanto te gusta. Pero además también vas a tener una sorpresa de carácter muy positivo que va a incrementar aún más tu alegría y felicidad.

Virgo

A pesar de las grandes dificultades que sueles tener para ello, hoy tienes muchas posibilidades de disfrutar de un día bastante feliz o placentero, o al menos bastante mejor que los anteriores. Por fin te vas a permitir un descanso y dejar a un lado la gran cantidad de responsabilidades que siempre te acompañan y te angustian.

Libra

Hoy estarás ante un día singular y diferente, en el que romperás con la rutina diaria de una forma radical. Un momento ideal para algún viaje en el que busques conocer nuevos lugares y gentes. Un día feliz pero de grandes cambios y en algunos casos también con numerosas sorpresas. Harás realidad alguna ilusión íntima.

Escorpio

Te conviene estar atento porque una pequeña discrepancia relacionada con dinero u otro asunto material puede provocar una violenta discusión y amargarte el día completamente, incluso tú mismo podrías ser el que protagonice ese violento conflicto con tus seres queridos. Pero no conseguirías nada y te arruinaría el día.

Sagitario

No vas a poder gozar demasiado de este día de descanso porque tendrás que realizar tareas domésticas con las que no habías contado, quizás alguna obra en el hogar o reparar alguna rotura, o también realizar una gran limpieza general, u ordenar tus archivos y documentos. Finalmente, será un día fructífero pero agotador.

Capricornio

En este día de descanso hoy te tocará trabajar, ya sean tareas domésticas o resolver algunos problemas de trabajo que habías traído a tu casa. No será un día demasiado agradable porque no solo tendrás que resolver algunos trabajos, sino que además serán tareas complicadas y no te apetecerá nada. Un mal día para el amor.

Acuario

Te espera un día muy agradable porque te llevarás varias alegrías inesperadas en la vida sentimental o con tu familia, junto con otras buenas noticias relacionadas con asuntos más mundanos o materiales que te van a traer mucha más tranquilidad y una actitud bastante más positiva. Puede ser un día realmente favorable.

Piscis

Hay muchas posibilidades de que la vida sentimental, o algunas de las personas que más quieres, te den un fuerte disgusto en el día de hoy; o quizás también, que un reciente disgusto de este tipo se recrudezca o agrave. Es un momento difícil para los asuntos del corazón, el destino te está quitando a quienes no te convienen.