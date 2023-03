Llega el buen tiempo y las ventanas abiertas: mucho cuidado si hay gatos en casa

A los gatos le gustan las alturas, es su naturaleza. Nuestros pequeños felinos optan siempre por lugares elevados a la hora de posarse y observar su alrededor, y lo hacen porque les sirve de atalayas de observación, de zona segura y de lugar alejado donde pueden descansar. Así ocurre en los hogares y así pasa también en su vida en libertad.

Nuestros gatos domésticos vienen del Felis silvestris, un ancestro solitario y cazador del que, a través de numerosos estudios, hemos aprendido cómo son nuestros mininos caseros y por qué tienen comportamientos como el rascado o, en este caso, por qué de su predilección por las alturas.

"En la naturaleza, es una manera de poder vigilar a sus presas sin que éstas lo perciban", nos explicaba Fátima Blanco, veterinaria especializada en Medicina Felina. "Por su tamaño también pueden convertirse en presa de otros animales, así que estos lugares altos se convierten en zonas seguras que pueden alcanzar fácilmente para poder escapar y, además, son lugares donde pueden descansar".

No obstante, esa preferencia felina puede llevarles a muchos accidentes. ¿Has oído aquello de "la curiosidad mató al gato"? A pesar de su agilidad, su afán por la exploración les puede llevar a fatales caídas, lo que en las clínicas se conoce como el síndrome paracaidista, debido al elevado número de casos que se dan de gatos que se caen de ventanas o balcones.

Precauciones que tomar si vivimos en pisos altos

Con la llegada de la primavera y las buenas temperaturas es normal que empecemos a tener durante más tiempo nuestras ventanas y balcones abiertos, ¿quién no agradece una buena brisa de aire fresco? No obstante, si convivimos con gatos en casa, es importante que nos aseguremos de que éstos no sufran ningún accidente.

Como ya se ha mencionado, los gatos son curiosos y muchos de ellos no dudarán en pasarse a ver el balcón del vecino si tienen algún acceso o, peor aún, saltar para atrapar a alguna paloma en la terraza, por ello, es importante que aseguremos las zonas en las que nuestros gatos pueden desplazarse libremente.

Existen muchas formas de proteger nuestras ventanas, balcones o cualquier tipo de puerta que de al exterior y que pueda suponer una caída desastrosa para nuestro minino. Unas de las más famosas y fáciles de instalar son las redes y mosquiteras.

Sobre las redes, en el mercado podemos encontrar varios tipos, flexibles, transparentes, blancas o negras. Lo importantes es que estén bien sujetas a los extremos de la ventana o puertas para que el gato no tenga ningún hueco por el que le de curiosidad meterse.

Para colocarlas, existen unos clips de fijación fabricados de policarbonato que no necesitan de agujeros ni conocimientos de bricolaje, basta con utilizar el sellante especial que viene con ellos, colocarlos en los bordes de las ventanas y estarán listos para que pases la red por sus orificios.

Por otro lado, podemos instalar mosquiteras, otra buena opción para poder abrir las ventanas tranquilamente, sin miedo a que nuestros gatos tengan un accidente (además de evitar también la entrada de mosquitos en casa).

Aunque son más visibles que las redes y nos quitan un poco de visibilidad del exterior, aseguran ventanas y puertas de forma eficaz, siempre que sean de calidad. Hay que evitar aquellas que se acoplan mediante adhesivos o velcros ya que un empujón del gato será suficiente para que se despeguen.

Mosquiteras hay de varios tamaños y tipos, fijas, correderas, extensibles... De manera que siempre vas a poder encontrar una que se adapte a las necesidades de tu hogar.

Por último, aunque aseguremos nuestros hogares, siempre es recomendable que, si vemos a nuestros felinos descansando en el balcón o jugando a cazar moscas cerca de la ventana, les echemos un ojo por si acaso, de igual manera que, cuando por la noche nos acostemos, cerremos puertas y ventanas, por si ocurre algo mientras nosotros no podemos vigilar.