Eugenia Santana reaparece tras su ingreso en un psiquiátrico: "No estoy bien"

El nombre de Eugenia Santana reaparece ante los focos tras conocerse su repentina hospitalización psiquiátrica. La ex-modelo y presentadora canaria de 49 años habría sido trasladada a un hospital de la isla de Gran Canaria, su lugar de residencia habitual, en una intervención policial en su domicilio.

Eugenia Santana, Miss España 1992, se sentaba la noche de este viernes frente a María Patiño en 'El Deluxe' y confesaba que se encuentra en "quizás el peor momento" de su vida. Santana revelaba que padece una enfermedad cerebrovascular hereditaria rara -cadasil-, además de depresión y bipolaridad, y aunque reconoció "no estar bien" dejó claro que "tiene ganas de vivir".

Los últimos años han sido muy complicados en su vida en los que dice haberse encerrado por completo. "He sufrido mucho y quizás a raíz de ser Miss España. He vivido situaciones que empezaron a marcar mi vida", le ha dicho a María Patiño. Eugenia Santana, rostro habitual de la televisión de los 90, añadía que su separación del venezolano José Farias fue un punto de inflexión. "Tuve una separación desagradable, dramática, con violencia de género y orden de alejamiento. Ahí empieza todo. No esperaba todo aquello. A partir de ahí te das cuenta que llevas 22 años con una persona, pero no la conocías. No era el hombre que yo esperaba. Se transformó quizás, o nos transformamos".

Durante un largo periodo, la vida de Eugenia Santana giró en el cuidado de su madre -que padeció de diversas enfermedades, entre ellas cadasil, que la propia Eugenia ha heredado- y de su hijo. "Yo me cargué demasiado la mochila y ya no pudo caminar más. Una separación violenta, mudarme de Madrid para encargarme de mi madre, llevar a mi hijo enfermo. Fue muy duro llevar esas dos enfermedades. Ahí empecé a caer. Hasta que mis hermanos me sentaron y me dijeron que iba a enfermar. Se me olvida comer, se me olvida bañarme, no tengo ganas de salir y empiezo a encerrarme. Mi vida era mi madre y mi hijo".

Ha contado que comenzó a presentar conductas raras y a meter gente extraña en casa. "Eran personas inadecuadas que se aprovechaban de que estaba vulnerable. Empiezo a regalarlo todo y a prestar dinero".

En este marco, Santana fue diagnosticada de bipolaridad. "Cuando escuché esa palabra dije: ¡Ay Dios mío! Se mezcla un estado depresivo máximo y unos estados de euforia. Pasaba de estar tirada en la cama a querer comerme el mundo. No me importaba nada. Es cierto que en algunos momentos de mi vida dije: ¿Me va a tocar algo más? Qué dura es la vida que me ha tocado"

Hace años que sufre depresión y aunque asegura tener miedo por su familia, sobre todo por su hijo, dice que levantará la cabeza: "necesito y quiero estar bien". Y en cuanto a la enfermedad rara y hereditaria que padece, ha relatado a Patiño la dureza de la situación: "Es duro saber que vas a terminar como has visto a tu mamá, que la has visto irse poco a poco. Tengo miedo, sobre todo por mi hijo. Tengo que estar bien por mi hijo, porque es completamente dependiente de mí".

Y aunque ha confesado mostrarse reacia en diversas ocasiones a tomar mediación, ha admitido que a veces se necesita ayuda y que actualmente sigue un tratamiento contra la depresión: "Se puede salir de eso con ayuda. A veces una no puede salir sola".

La Miss 92 ha explicado que recientemente se personó la policía en su domicilio, pero desconoce quién realizó esta llamada. "Me hicieron bajar en pijama y nunca me dejaron subir más. Me llevaron a un hospital, a un apartado muy especial en el que ingresan a la gente que intenta quitarse la vida. Yo no he tenido la intención de quitarme la vida. Era un psiquiátrico" Relata cómo esta experiencia va a ser muy difícil de superar: "Estar en un sitio donde ves la realidad. Yo no quería quitarme la vida en ese momento. Ese día estaba tan tranquila comiendo en mi casa con una amiga. Estuve cinco horas allí. Me vio un médico. Yo en ese momento no estaba tan mal. La crisis de ansiedad me vino cuando yo me vi ahí dentro".

Un episodio que recuerda enormemente afligida: "Cuando yo he estado en situaciones bastante fastidiadas le he dicho a mi familia que me ingresaran. Les he dicho que estaba muerta en vida y les dije que me encerraran".

A pesar del drama desvelado, Santana agradece enormemente el apoyo de su familia, que ha estado siempre a su lado y que, manifiesta, es una familia muy unida que ha padecido mucho a causa del propio sufrimiento de la modelo. "Todos nos apoyamos y siempre han estado conmigo, por eso digo que los he hecho sufrir mucho, porque me han visto sufrir mucho", sentencia.