Carmen Alcayde hace estallar a Lydia Lozano en el polígrafo del 'Deluxe': "Te estás coronando"

Carmen Alcayde se enfrentó al polígrafo de Conchita en Viernes deluxe. La colaboradora de Sálvame mintió en varias ocasiones, provocando en una de ellas que Lydia Lozano estallase muy enfadada por las respuestas.

Tras preguntarle sobre Jorge Javier Vázquez o sus hijos, entre otros temas, el polígrafo se centró en preguntas sobre Lydia Lozano. En la primera ya empezó mintiendo, confirmando así que "disfrutó haciendo llorar a la colaboradora porque así generó espectáculo televisivo".

Alcayde se apresuró a levantarse tras la respuesta de Conchita y se arrodilló ante Lydia, pidiéndole disculpas. "¿¡Eso como me lo como!?" le gritó a la entrevistada, aunque esta afirmó que no podía "disfrutar del sufrimiento humano".

¡¡¡ATENCIÓN!!! La amistad de Lydia Lozano y Carmen Alcayde a prueba de POLÍGRAFO.#polialcayde pic.twitter.com/2RB4qnk7OG — Deluxe (@DeluxeSabado) March 17, 2023

La gran sorpresa llegó con la siguiente pregunta, cuando volvió a mentir confesando así que "pensaba que Lydia tiene un botón del llanto y lo utiliza para dar pena en televisión". La presentadora, María Patiño, desveló una sorpresa: "La pregunta fue propuesta por Carmen Alcayde".

"Anda, que te estás coronando", le dijo Kiko Matamoros a Carmen tras las mentiras que había dicho. La aludida pidió la oportunidad de explicarse: "Es que lloras y te recompones enseguida".

Lydia Lozano estaba muy enfadada con las declaraciones de su compañera: "Cuando me has llamado tras llorar y pasarlo mal, ¿quién fue, la de la televisión o mi amiga?", dijo entre gritos. La invitada no pudo responder porque Patiño no le dejó tiempo.